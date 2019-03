Lacalle Pou presentará su programa: “Mostraremos de qué manera y cuánto vamos a cambiar”

El precandidato del herrerismo, Luis Lacalle Pou, anunció que el lunes 8 de abril presentará su programa de gobierno y aseguró que tiene “un optimismo moderado” para enfrentar los problemas que tiene el país, porque casi todos “son de coyuntura, por acción u omisión del gobierno”.

“Queremos gobernantes que no dejen que el uruguayo baje los brazos. Que no pongan excusas cuando las cosas se hacen mal, que no expliquen gráficas, sino que las cambien y las mejoren. Es muy importante para mantener esa comunión tan importante que tenemos dentro del partido que el lunes 8 estemos todos, porque vamos a estar presentando nuestro programa de gobierno, para explicarle a la gente que con esa energía que mostramos el 30 ,le propondremos determinados temas”, recalcó.

“Haremos un diagnóstico de la realidad y después de ese diagnóstico crudo y duro, presentaremos las herramientas con las que vamos a cambiar, de qué manera y cuánto vamos a cambiar”, concluyó.