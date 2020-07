Lacalle Pou quiso comer un asado en una obra y los obreros se fueron

Eran las 12.30 de este viernes cuando a la obra ubicada atrás de la Torre Ejecutiva llegó el presidente Luis Lacalle Pou con la intención de comer un asado con los trabajadores. Solo tres obreros se encontraban en el lugar, el resto -47- se habían retirado tras almorzar momentos antes.

Para el secretario general del Sindicato de la Construcción (Sunca), Daniel Diverio, se trató de «una jugada política» del mandatario.

Diverio explicó a Caras y Caretas Portal que «llevaron 25 kilos de asado para los 50 trabajadores y el resultado fue que la mayoría, 47 compañeros, almorzó antes y se fueron para la Plaza Independencia».

Precisó que temprano en la mañana les avisaron de la Torre Ejecutiva que el presidente iba a almorzar con ellos. «Vino la custodia para inspeccionar la obra, pero lo compañeros decidieron comer en su horario y no compartir la comida. El presidente iba 12.30. Los compañeros pararon para almorzar a las 12 y a las 12.30 se fueron para la plaza», indicó Diverio.

Para el dirigente se trató de «una movida política. Lo que nosotros reclamamos es que en vez de comer un asado no se oriente una política salarial menos salvaje con el ajuste para los trabajadores».

«Si a nosotros se nos dan las condiciones para que haya negociación colectiva, con pautas salariales que permitan que se mantenga el salario, el asado lo compramos nosotros», precisó.

«Nosotros reclamamos negociación colectiva donde haya pautas salariales que permitan mantener el salario», subrayó.

Recordó que el miércoles 15 de julio el Sunca realizará su asamblea general en la plaza Primero de Mayo.

«El lunes estamos convocados a los Consejos de Salario para iniciar la negociación en la industria de la construcción. Ahí vamos a presentar la plataforma y el 15 vamos a la asamblea general para analizar los avances, si los tenemos, y evaluar posibles medidas para lograr nuestro objetivo», agregó.

Diverio recordó que la construcción es un sector que «por lo menos no ha tenido caídas desde 2016 a la fecha, porque en plena pandemia no hemos tenido caída de la actividad. Hay un promedio por encima de los 42.000 trabajadores. Es decir que no estamos en crisis. En plena pandemia se mantiene la actividad».

Pero además, la industria de la construcción, «tiene y en eso coinciden todos, perspectivas de crecimiento. Es de las industrias que tienen perspectivas de crecimiento a corto plazo. Entre otras razones por la modificación de la Ley de Vivienda de Interés Social, se van a construir viviendas que no son de interés social van a ser viviendas de alto costo que es lo que quieren las empresas y los inversores y es algo que tiene mayor inversión y ocupa más mano de obra».

Además «hay un fondo de recursos para obras de infraestructura pra el sector energético. Tenemos también a UPM que tiene hoy entre 700 y 800 trabajadores y llegará a tener en corto plazo unos 3.000 a 4.000 obreros.

Son elementos que nos dan una idea del crecimiento del sector.

No hay manera de explicar porque la industria de la construcción debe tener un ajuste que lleve a la rebaja salarial, ni siquiera para sectores que están complicados, porque la rebaja salarial no resuelve el empleo. Eso o resuelve la dinámica del mercado interno y esta seda a partir del salario.

No es que estemos renegando de un presidente de la República. i tenemos que sentarnos con él y conversar lo vamos a hacer.

Ahora, este circo no. Por eso los compañeros se levantaron y se fueron.