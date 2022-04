Lacalle Pou tiene el sueldo más alto de los presidentes latinoamericanos

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabeza la lista de los mandatarios latinoamericanos con mayor sueldo, según un informe elaborado por la agencia de noticias Bloomberg Línea, que comparó las remuneraciones de 16 jefes de Estado al sur del Río Bravo.

De acuerdo con el informe, Lacalle actualmente percibe un ingreso bruto de 864.739,08 pesos uruguayos, es decir 21.540,65 dólares, según la conversión de la moneda estadounidense este viernes 22 de abril.

Sin embargo, al aplicarse los correspondientes descuentos, el sueldo neto del presidente quedaría en 449.633,90 pesos uruguayos, equivalentes a 11.200,38 dólares.

A Lacalle lo siguen lo siguen en la lista los presidentes de Guatemala y de Chile. El primero de ellos, Alejandro Giammattei, percibe un salario bruto de 19.576,15 dólares y el segundo, Gabriel Boric, un salario nominal de 10.896,87 dólares.

Aunque los datos recogidos por Bloomberg Línea se basan en documentaciones oficiales, que en el caso del mandatario uruguayo pueden consultarse en el sitio web de Presidencia, la agencia advierte un inconveniente para determinar el sueldo más alto de la región: es que a diferencia de lo que ocurre con Lacalle Pou, en la documentación del presidente de Guatemala -que lo sigue de cerca- no se detalla su sueldo neto, es decir, con los correspondientes descuentos aplicados.

La lista sigue con los presidentes de Colombia, (Iván Duque, con US$S 10.170,33), México (Manuel López Obrador, con US$ 8.317), Costa Rica (Carlos Alvarado Quesada, con US$ 7.359,42), Panamá (Laurentino Cortazo, con US$ 7.000) y Brasil (Jair Bolsonaro, con US$ 6.629,10).

Más abajo está Guillermo Lasso de Ecuador, un banquero que asegura donar su sueldo, de 6.446,25 dólares nominales. A él lo sigue Alberto Fernández de Argentina con 5.650,56 dólares, Xiomara Castro de Honduras con 5.609,54 dólares, Mario Abdo Benítez de Paraguay con 5.532,42 dólares y Nayib Bukele de El Salvador con 5.181,72 dólares.

La tabla se cierra con los presidentes de Perú y Bolivia, quienes aparecen con los menores sueldos de la región. El primero, Pedro Castillo, percibe 4.285 dólares y el segundo, Luis Arce, tiene un sueldo bruto de 3.535 dólares.