Lacalle Pou y Fernando Pereira se reúnen este jueves

El presidente electo del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, está reunido con el presidente Luis Lacalle Pou desde las 14:00 horas de este jueves 30 de diciembre. El encuentro se dio en Torre Ejecutiva.

Pereira dijo que espera «cultivar un buen vínculo con las autoridades del gobierno pese a las notorias diferencias» que existe con el presidente Luis Lacalle Pou.

Lacalle Pou dijo el pasado miércoles en entrevista con Telenoche que tiene muy buen diálogo con el presidente del FA. “Yo con Pereira tengo muy buena relación (…) Con Pereira voy a tener buen vínculo. No me cabe la menor duda de que me voy a tomar unos mates con Fernando a pocos días de su asunción”, afirmó.

En entrevista con Telemundo días atrás, Pereira dijo que “hay un vínculo previo” con el presidente que va a permitir “dialogar de otra manera”.

“Podría ser hipócrita y convenirme decir que no tengo un buen vínculo, pero tengo un buen vínculo. No hubo una sola vez que como presidente del Pit-Cnt que lo llamara y no me atendiera, ni al revés. El vínculo es de diferencias pero muy respetuoso, de haber conversado horas sobre temas en los que intentamos ponernos de acuerdo y no pudimos, pero en otros sí, entonces lógicamente que ese vínculo hay que protegerlo porque hay bienes superiores, uno de ellos es la calidad democrática», señaló el presidente electo del FA.

El exlíder del PITCNT asumirá el 5 de febrero el cargo de presidente del FA y buscará consolidar un equipo de trabajo. Ya anunció que Verónica Piñeiro y Daniel Mariño formarán parte. Piñeiro será vicepresidenta y Mariño será el secretario del partido.

“El FA tiene un desafío inmediato que es el referéndum” que buscará derogar “los peores 135 artículos de una ley que no se debió haber aprobado”, dijo el electo presidente del FA en el acto realizado en la Huella de Seregni. A ello dedicará sus primeras semanas.