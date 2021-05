Lacalle sorprendido por récord de casos: dijo que algunas explicaciones no le «cierran del todo»

El presidente Luis Lacalle Pou se mostró sorprendido por el aumento de casos de Covid-19 que se registró este jueves, y aclaró que está escuchando desde temprano «muchas explicaciones», y que algunas no le «cierran del todo».

El mandatario realizó declaraciones durante su visita a Treinta y Tres reconoció que, al no ser «especialista en el tema», prefiere no sacar conclusiones hasta no tener «elementos de juicio para ser contundente».

Sin embargo, analizó algunas de las cusas que podrían haber determinado que existan 4.581 casos nuevos.

Una de las alternativas con que especuló fue con que «se hicieron más test» y recordó que se realizaron 21.201 hisopados, una cifra superior a la que se estaba realizando en promedio.

«Si eso es así, entonces podríamos estar ante la situación de que si hiciéramos 40.000 habría 8.000 casos», agregó.

La segunda opción que consideró fue la alta movilidad debido a casos como el del Día de la Madre. En este punto prefirió no ahondar porque «no le cierra del todo».

que hace unos días «se hicieron tantas actividades y por ende el salto de los casos», aunque

«Lo que sí observé ayer es que si bien hay un aumento de casos, no hubo un aumento en el tratamiento intensivo, que sigue bajando semanalmente, y tampoco hubo un salto en los fallecidos», añadió

Con respecto a las nuevas medidas decretadas por el gobierno, señaló que es lógico que surjan preguntas, como por ejemplo «porqué si (se reabren) los gimnasios y no los espectáculos culturales».

«Estamos tratando de volver a determinadas actividades que de alguna manera la gente las practica. La idea es ir abriendo en la medida que avance la vacunación, la inmunización», explicó y adelantó que «la semana que viene van a tener noticias (sobre) si hay otros retornos».