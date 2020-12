Lanza “Frente pela vida”campaña de defensa del Sistema Único de Salud (SUS) brasileño

En la jornada de este martes 15 de diciembre fue lanzada la campaña “Brasil necesita SUS”.

Ese día desde las 14;00 hrs y vía YouTube, pudo ser visto el lanzamiento del programa que cuenta entre otros, con la adhesión del popular cantante y compositor brasileño Chico Buarque, quien no dudó en calificar al Sistema Único de Salud (SUS) como “el servicio de salud pública más grande del mundo”, al tiempo que señalaba que “la salud no es una mercancía”.

En el video de lanzamiento de la campaña, el artista declaró que el “SUS es simplemente el servicio de salud pública más grande del mundo. Esto no es orgullo, no es ser patriota. Especialmente en estos tiempos de pandemia, el SUS ha servido de ejemplo en todo el mundo. La principal característica del SUS es ser un servicio universal, es decir, un servicio para todos, desde los casos más simples hasta los trámites más complejos” y a continuación afirma “¿Se puede mejorar el SUS, se puede mejorar? Claro que se puede. Lo que no puede ser es desechado, no puede ser sacrificado. La salud no es una mercancía”, concluye afirmando.

Según consignara El Popular, que cita fuentes de Vermelho, “uno de los objetivos de la campaña, liderada por organismos de salud, es movilizar a la sociedad para garantizar inversiones en salud para 2021”.

En este sentido, se denuncia que “los montos previstos en el presupuesto para el próximo año son inferiores a los de 2020 en $ 40 mil millones de reales”.

Desde que diera comienzo la pandemia, recuerda el medio de prensa del Partido Comunista uruguayo, “las entidades detrás de la campaña “Brasil necesita al SUS” se han estado movilizando por la salud pública” y ya habían realizado en el pasado mes de junio la denominada “Marcha por la Vida”, una marcha desarrollada de forma “virtual para pedir seriedad en la lucha contra la pandemia, que en ese momento había matado a más de 118.000 brasileños” y que hoy ya superan los 180.000.

Como respuesta a la inoperabilidad del gobierno, en el mes de julio, estas organizaciones lanzaron un Plan Nacional de Lucha contra la Pandemia, que cuenta, entre otros con la participación de la Asociación Brasileña de Salud Pública (Abrasco), el Centro Brasileño de Estudios en Salud (Cebes), la Asociación Brasileña Rede Unida (Rede Unida), la Asociación Brasileña de Economía de la Salud (ABrES), la Asociación Brasileña de Salud Mental (Abrasme).

El lanzamiento de la campaña por el SUS del “Frente pela vida”, que fuera trasmitido en redes sociales este martes, puede verse en: https://frentepelavida.org.br/#campanha