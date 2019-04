Larrañaga: “A Vázquez le pasó un elefante por la Torre Ejecutiva”

El precandidato nacionalista afirmó que al presidente “le pasó un elefante por la Torre Ejecutiva” y no lo vio.

“Si el presidente se hubiera enterado no hubiera homologado los fallos, no hubiera nombrado al comandante en jefe González, hubiera enviado él y hace ya unos cuantos días los elementos a la Justicia y no se hubiera dado toda esta suerte de decapitación serial que hizo el presidente con el fin de mitigar su responsabilidad y el enorme error de tener que haber sabido y no saber”, agregó entrevistado por Montecarlo.