Las 7 frases de Lacalle Pou sobre el Frente Amplio en los últimos meses

El presidente no siempre fue conciliador con la oposición, algunas de sus frases generaron fuerte polémica.

Este lunes, el presidente Lacalle Pou dijo que no le responderá a Javier Miranda, porque no quiere tirarse “al lodo”, ya que la población uruguaya “no se merece eso de los dirigentes políticos, y menos del presidente de la República”.

Sin embargo, su discurso sobre la oposición no siempre fue tan conciliador. En los últimos meses hubo ocasiones en que dirigió frases muy duras que tuvieron rápida respuesta de la izquierda y generaron polémicas.

Aquí presentamos siete de las últimas frases del presidente sobre la oposición.

1-“Nos cuesta relacionarnos con el Frente Amplio porque es muy difícil saber qué es el Frente Amplio y quién es el Frente Amplio”. (Entrevista con el diario argentino La Nación)

2-“Hoy el Frente Amplio, desde mi punto de vista, tiene una vocación muy fuerte de oponerse al gobierno, lo que será una de sus principales funciones, pero muchas veces (lo hace) con cierta irracionalidad”. (La Nación)

3-“No me extraña (que critiquen), es una práctica usual. Están en todo su derecho como oposición de criticar al gobierno. Los políticos, y sobre todo los que somos gobierno, somos esencialmente criticables. Al que no le gusta, que agarre para otra cosa”. (17 de Marzo, en Durazno).

4-“Lo que está bueno es tener trazabilidad, resistir el archivo, y notoriamente en este caso no se resiste. Estoy hablando del Partido Socialista. Durante el gobierno del Frente Amplio, no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y con la ética, y todo el mundo quedó calladito”.

(Rueda de prensa por el día Internacional de las Mujeres, respondiendo a las críticas del FA y al pedido del partido Socialista para que el presidente cese de su cargo a Isaac Alfie, por estar “de los dos lados del mostrador”).

5-“No tengo buen relacionamiento con el presidente del frente Amplio, Javier Miranda”.

(Reunión con los intendentes del Frente Amplio)

6-“No soy de tensar las relaciones por tensarlas. La situación es demasiado grave para andar tipo gallos de riña, peleándonos”.

(Sobre los pronunciamientos del FA en el Plenario Nacional)

7-“No voy a hacer evaluaciones. No me voy a tirar al barro. La población uruguaya no se merece eso de los dirigentes políticos y menos del presidente de la República”.

(Sobre la respuesta de Javier Miranda a su relacionamiento con el presidente de la República)