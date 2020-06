Las aclaraciones de la vicepresidenta Beatriz Argimón

La carta hecha pública por la vicepresidenta Beatriz Argimón acerca de sus dichos en la conversación que se difundió con el relacionista Fernando Cristino no aclara nada, pero es de rigor difundirla, tanto por su investidura como por el respeto a su intento de transparentar algo que aparece como muy poco transparente.

NO ACLARE QUE OSCURECE

«Montevideo, 22 de junio de 2020.

Declaración Pública

Días pasados se hizo pública una llamada privada entre el Sr. Fernando Cristino y quien habla.

Lamentando tanto que la misma fuese grabada como que fuera hecha pública quiero manifestar:

En primer lugar, en lo que respecta a mis dichos sobre grabaciones o escuchas telefónicas en ningún momento me refiero a un sistema institucional y mucho menos por fuera de cualquier sistema legal cosa impensable en una democracia como la nuestra.

Este punto en virtud de mi investidura fue aclarado oportunamente en el día de la fecha a los coordinadores de todos los partidos políticos de ambas cámaras ante cualquier confusión sobre el tema.

A lo que sí me refiero es a las múltiples llamadas y mensajes grabados que al finalizar cada una de mis jornadas laborales escucho sola o con integrantes de mi equipo.

En más de una oportunidad en los últimos 15 días recibí llamadas y mensajes de este señor con intenciones poco claras por lo que decidí consultar a un profesional a efectos de evaluar la situación jurídica del alcance de las mismas.

Ante lo manifestado sobre la preocupante situación de la salud de la madre del Sr. Cristino opté por llamarlo y muy especialmente, para clarificar el tema sobre los comentarios emitidos a una secretaria y dejados en mensajes por su tono amenazante que no correspondían ni en lo personal ni en lo institucional.

Por ello se esta a estudio la presentación de las acciones que por derecho pudieran corresponder.

Lamentando profundamente este episodio sigo trabajando en las tareas que corresponden a mi investidura en un momento tan especial del país».

Esc. Beatriz Argimón