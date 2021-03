Las “advertencias” de Antía

“La libertad es libre y cada uno marca su camino”, afirmó en tono de advertencia el intendente de Maldonado, Enrique Antía, al referirse a los legisladores de diferentes partidos que no votaron el fideicomiso de 95 millones de dólares para la comuna del Este.

Fideicomiso y notas para no olvidar

Representantes del Frente Amplio y el Partido Colorado coincidieron en no apoyar el fideicomiso, porque según explicaron algunos de sus legisladores, este manejo desprolijo y el uso desmedido de los dineros públicos en la pasada administración del intendente Antía, eran la causa de la duplicación del pasivo.

La Intendencia había solicitado la autorización para constituir fideicomisos financieros por USD 95.000.000, con el objeto lograr una solución financiera de largo plazo.

Ante la negativa de los legisladores de los partidos mencionados, en el portal web de la Intendencia de Maldonado se puede leer la publicación titulada «Votación en la Junta por Fideicomiso; Antía pidió tomar nota de quienes no apoyaron» referente por supuesto a la «votación» y a la disconformidad del jefe comunal, pese a que finalmente se concretó el otorgamiento.

«Enrique Antía lamentó que la votación no haya sido por unanimidad. Dijo que la deuda se remonta al período de Domingo Burgueño y se fue incrementando gobierno a gobierno», informan en la nota y explicitan además que el jerarca «lamentó que por un tema político no se haya concretado. Dijo que no comprende por qué ahora el Partido Colorado se ubicó en la oposición, cuando a nivel nacional se da la situación adversa».

Sin embargo no es sorpresa esta postura contestataria y un poco amenazante que se manifiesta a través del órgano informativo institucional, lo cual es incorrecto puesto que «no es una página de un partido político o el sitio personal de un dirigente político. Es de la Intendencia, que es de todos los ciudadanos de Maldonado», opinó al respecto el diputado frenteamplista, Eduardo Antonini, en entrevista con La Diaria.

Antonini señaló además que «no es la primera vez que desde la web se señala a ediles que no apoyaron proyectos promovidos por la comuna, ya que en el período pasado se publicaron los nombres de los ediles que según su opinión, estaban en contra de que Maldonado tuviera trabajo. Así era el título, con nuestros nombres y nuestras fotos».

En reiteradas ocasiones el jefe comunal manifestó que la deuda heredada en 2015 era cercana a 93 millones de dólares.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) señaló que el déficit operativo acumulado de la comuna en 2015 era de 48 millones de dólares y no de 93 millones como afirmó en reiteradas ocasiones el jefe comunal Enrique Antía. En 2018 el déficit había trepado a más de 102 millones.