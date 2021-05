Las demoras de la vacunación preocupan a Andrés Lima

Andrés Lima no quedó convencido con las explicaciones que le dieron en el Ministerio de Salud Pública sobre la lentitud de la vacunación en su departamento. Evita la confrontación política y mide sus palabras durante la entrevista con Caras y Caretas, pero queda claro que le parece muy extraño que, “casualmente”, las tres intendencias frenteamplistas sean las últimas elegidas a la hora de priorizar la distribución de las vacunas.

Salto ocupa el lugar número 18 en la cantidad de vacunados con la primera dosis por departamento, y el número 17 de vacunados con la segunda. Montevideo y Canelones están en una situación muy parecida.

“Esto significa que la inmunidad colectiva o de rebaño para Salto llegará más tarde que para el resto del país”, señaló preocupado el intendente, y recordó que, según la Dirección Departamental de Salud, “en Salto hay 30.000 personas agendadas sin fecha para recibir la primera dosis, lo que recién comenzará, en el mejor de los casos, a partir del próximo 10 de mayo”.

Esta situación ha preocupado especialmente al jefe comunal, sobre todo después de escuchar los argumentos del Ministerio de Salud.

“Las explicaciones que nos han dado no nos han convencido. No sabemos si la demora es por falta de vacunatorios, o si es porque no llegan la cantidad de dosis necesaria. El presidente de la República nos comunicó que se pasó de 20.000 a 58.000 dosis diarias en el país, pero nos parece que la distribución no se está haciendo de la mejor manera”.

Recordó que en la reciente reunión que mantuvo con Lacalle Pou, junto a los intendentes frenteamplistas de Montevideo y Canelones, le plantearon conjuntamente, que un criterio “más justo” sería que la distribución se haga según la cantidad de población de cada departamento.

“Los tres intendentes le hemos planteado al MSP que, si el problema son los vacunatorios, nosotros nos hacemos cargo, también de la logística, de los locales, de los funcionarios, del personal administrativo y técnico”.

“Incluso, si es necesario contratar personal de enfermería, lo contratamos. Lo que queremos es que la vacunación pueda avanzar de otra manera y no con la lentitud que estamos viendo en nuestros departamentos”, afirmó.

La situación ha cambiado mucho, por el aumento de casos positivos y fallecimientos que ha ocurrido en el departamento en las últimas semanas.

A fines de marzo, cuando se suspendieron las clases presenciales, Salto registraba 522 casos activos, un índice Harvard de 46,48, y 14 fallecidos. A la fecha, la situación ha cambiado mucho. “Los datos han empeorado y hay más de mil casos activos, índice Harvard de 80,26, y 63 fallecidos. Es decir, la enfermedad en el departamento lejos de mantenerse o disminuir, ha empeorado y mucho”.

Paralelamente, se han producido preocupantes focos de contagio en algunas localidades del departamento.

La situación que más preocupa es la de Pueblo Belén, que, con una población de unos 1.800 habitantes, tiene 130 contagios de la enfermedad, según el último informe oficial brindado por Salud Pública, constituyendo la tasa más alta de contagios del país con 7,22%.

También aflige la realidad de otras localidades, por ejemplo, la que se da en Villa Constitución y en el centro poblado Termas del Arapey, donde existen focos incipientes de contagios.

En Salto circula la variante P1 o cepa de Manaos, lo que podría ser una de las razones de los altos guarismos que registra el departamento.

Con este escenario, Lima ha solicitado a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Primaria (ANEP) que se suspenda la presencialidad educativa en las zonas más afectadas. La solicitud comprende a la educación inicial y primaria para las ciudades de Salto, Pueblo Belén y Villa Constitución.

Una de las razones por las que se solicitó la suspensión es que al cierre de abril Salto presenta 1.100 casos activos. Mientras que marzo, mes en el que se estableció la virtualidad de las clases, cerró con 522 casos activos. Los fallecimientos también crecieron de forma alarmante. En marzo eran 14 y un mes después treparon a 63.

“Creemos que se debe tener en consideración que Salto es la segunda ciudad de mayor densidad demográfica del país, con aproximadamente 110.000 habitantes, y que hay 10 camas ocupadas por pacientes covid en los CTI de la ciudad, un 40% más que el 23 de marzo”, indicó.

Por lo tanto, el retorno de la presencialidad generará un notorio incremento de la movilidad, punto desaconsejable en este contexto, ya que propicia el aumento de los contagios y, por ende, más camas ocupadas en CTI. “Lamentablemente, esta es la cadena lógica que ha seguido la pandemia en todo el país desde que la misma ha comenzado”, señaló el intendente.

¿Cuáles son las situaciones más preocupantes que se presentan en el departamento?

Como lo hemos repetido mil veces la situación de Pueblo Belén, que tiene 130 contagios de la enfermedad y constituye casi un 8% de la población del pueblo. Lo mismo en Villa Constitución y en el Centro poblado Termas del Arapey. En estos lugares es terrible pero en la ciudad de Salto, la capital del departamento también es alarmante.

Como intendentes tenemos que actuar y llamar la atención de las autoridades nacionales, máxime cuando se anuncian comienzo de las clases con presencialidad.

Creemos que las circunstancias existentes al momento de la suspensión total eran menos graves que las de la actualidad y cito al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para apuntar la gravedad del momento desde el punto de vista epidemiológico, con una capacidad de respuesta del sistema de salud que se encuentra limitada. Todo ese escenario de riesgo, sostenido por las variables que mencionamos, dan cuenta de la grave situación por la que atraviesa el país y el departamento de Salto en especial, y es lo que da motivo a la solicitud enviada a ANEP. Como intendente de Salto nos moviliza la salud y la vida de nuestra población. Todo Salto está pendiente de lo que resuelva el gobierno nacional y espera que se acelere la vacunación. Aquí en Salto sobran brazos y falta vacunas.

¿Qué está haciendo la Intendencia de Salto para combatir los efectos de la pandemia en el departamento?

Lo que la Intendencia de Salto está haciendo, vinculado a la pandemia y a evitar sus efectos negativos, por un lado tiene que ver con la asistencia alimentaria. A partir del mes de mayo comienza a funcionar en nuestra ciudad un comedor municipal. Será la primera vez que Salto tendrá un comedor municipal, que estará gestionado por la intendencia, INDA y el Mides.

En principio estamos hablando de 20.000 viandas en forma mensual, lo que seguramente se incrementará en los meses de invierno.

Por otro lado, se está trabajando en lo que aquí se denomina el colectivo de ollas y merenderos de Salto. Es un grupo de salteños solidarios que están trabajando en distintos barrios de la ciudad atendiendo la emergencia sanitaria de familias que están con dificultades alimentarias.

Se han organizado, trabajan con el respaldo técnico de la universidad, algo parecido a lo que está sucediendo en Montevideo, donde existe una red de ollas, en el caso de la intendencia también se está trabajando de manera paralela al comedor municipal con este colectivo de ollas y merenderos.

También se trabaja para evitar las aglomeraciones, y con esa finalidad, la intendencia, Prefectura y la Policía realizan un trabajo de contralor en el territorio, en los lugares públicos, en las avenidas y en la costanera haciendo cumplir las medidas dispuestas por el gobierno nacional, y otras del gobierno departamental.

¿Cuáles fueron las medidas con respecto al empleo?

Estamos trabajando sobre el empleo, con el objetivo de asegurar y garantizar algunas salidas laborales en el departamento, como por ejemplo la zafra de la naranja, que genera de manera directa o indirecta unos 3000 puestos de trabajo, en este momento estamos en pleno período de zafra. Tratamos también de fortalecer otro sector productivo como es el cáñamo medicinal que ocupa unos 2000 puestos de trabajo y que también comienza esta semana.

Estamos trabajando asimismo con los sindicatos y los trabajadores de los tres frigoríficos que tiene el departamento de Salto, también con el objetivo de garantizar que se mantenga la cuota de faena que tiene cada uno de ellos, y en lo posible tratando de incrementarla.

Por cada animal que se aumenta, esto significa un puesto de trabajo en el departamento. También nos encontramos gestionando recursos que van a llegar desde el Ministerio de Ganadería, un millón de dólares para continuar la construcción de la Central Hortícola del Norte, que tiene un 35% de avance en su construcción, y que deberá estar terminado en los primeros meses del año 2022. Esto genera más de 5.000 puestos de trabajo.

¿Se han adoptado algunas medidas particulares para evitar las aglomeraciones?

Hemos dispuesto prohibición de estacionamiento y de permanecer en determinados espacios públicos. Esto se ha determinado a lo largo de diferentes tramos y avenidas de la ciudad. Hemos dispuesto la clausura por 15 días de un establecimiento nocturno, y se impuso una multa de 35 unidades reajustables por incumplimiento reiterado de protocolo.

También en el caso de los oficios religiosos se dispuso que solo se pueden realizar al aire libre y con un aforo que no supere las 30 personas, además de distanciamiento, alcohol y tapabocas. La situación complicada que tuvimos en Pueblo Belén nació precisamente en un culto religioso.

«No nos quedó claro con qué finalidad fuimos convocados por el presidente»

La reunión que los tres intendentes frenteamplistas -Carolina Cosse (Montevideo), Yamandú Orsi (Canelones) y Andrés Lima (Salto)- mantuvieron semanas atrás con Lacalle Pou dejó mucha tela para cortar, al punto que todavía se discute cuál fue el verdadero motivo por el que el presidente decidió invitarlos.

“La verdad es que no nos quedó claro con qué finalidad fuimos convocados. Nosotros le aclaramos que no íbamos como Frente Amplio, porque la fuerza política tiene sus autoridades elegidas a través de una elección abierta en la que participaron 100.000 frenteamplistas”, aseveró.

Lacalle Pou decidió invitarlos días después de que en una entrevista concedida al diario argentino La Nación, afirmara que no sabía “qué era ni quien era el Frente Amplio”.

“Fue muy desacertada aquella expresión del Presidente, preguntándose qué es el Frente Amplio. Todos sabemos lo que es el Frente Amplio. Me parece que él sabe que, más allá del resultado de octubre, somos la principal fuerza política del país desde hace 20 años. Además, entre los tres departamentos frenteamplistas sumamos más de 60% de la población de Uruguay; aclaramos que no fuimos a esa reunión como Frente Amplio. Pienso que habiendo puesto los puntos sobre las íes, se oscureció el motivo por el que estábamos ahí y las razones por las que fuimos convocados”, reiteró.

En esa oportunidad, tanto Cosse, como Orsi y Lima, presentaron al mandatario nacional una serie de propuestas para ser concretadas en sus departamentos.

“La inmensa mayoría de las propuestas las planteamos nosotros, los intendentes. Propuestas vinculadas con la necesidad de tomar medidas para la emergencia sanitaria, tanto en lo que respecta a la salud, como en lo social y laboral. Y otras iniciativas vinculadas con la generación de empleo, el desarrollo y la inversión pública, que también partieron de los gobiernos departamentales”, explicó.

Por último, subrayó que por decisión adoptada entre los tres intendentes, se hará “un seguimiento de cada uno de los planteos que realizamos las tres intendencias”.

“No sé si el presidente esperaba que lleváramos esas propuestas o lo sorprendimos. Pero lo hicimos con la responsabilidad que correspondía a nuestra función, y elaborando propuestas que preparamos durante mucho tiempo con nuestros respectivos equipos, y que ahora esperamos que se puedan ir concretando”, concluyó.