Las elecciones en la AUF serán el 19 de marzo, se votó que los interventores, sigan hasta ese momento

El primer Congreso en la AUF demoró menos de lo esperado, al inició del mismo, Juventud mocionó agregar al orden día que los interventores se queden hasta la asunción de las nuevas autoridades.

La moción supero los tres cuartos de votos necesarios y se agregó. Luego esta moción se votó y fue aprobada por una amplia mayoría.

De esta manera se bloqueó la posibilidad que tenía Bordaberry para ser candidato a presidente. El actual presidente de la Comisión Interventora era el candidato de los grupos de interés y OFI, según habían sacado cuentas tenía 28 votos de los 39 que se necesitan para ganar en segunda ronda.

La Comisión Interventora deberá actuar como Comisión Electoral y luego entregar el mando tras la elecciones, por lo que la FIFA no autoriza a Bordaberry a ser candidato, de acuerdo al documento enviado en el momento de la intervención.

Luego se habló de la Comisión de Ética, sólo uno de los que estaban aceptó quedarse, Mario Menéndez, Eduardo Rocca Couture no aceptó porque no está de acuerdo con la gestión de la AUF, Paul Dels no quiere trabajar más, mientras que el doctor Rodríguez Carrasco y Miguel Volonterio no respondieron.

La nueva Comisión de Ética que se votó está conformada por Menéndez que sigue, Elder Améndola y Jorge Castiglione (ambos propuestos por Danunio), el Dr Álvaro Escurra (propuesto por Wanderers), Santiago Ostolaza propuesto por los entrenadores y Olivier Viera a propuesta de los árbitros. El femenino se abstuvo.

Ratificaron el funcionamiento del Congreso, aprobaron el reglamento electoral, aprobaron el funcionamiento de los Consejos de Liga y las Mesas Ejecutivas.

Por último se fijaron las elecciones para el 19 de marzo.