Las propuestas de Larrañaga

El incremento de la violencia en los delitos y, como indicador cruento, el llamativo aumento de los homicidios que se observa en el último tiempo no debe ser negado. Pero saber que algo pasa porque lo registra la estadística no significa comprender del todo lo que sucede, para lo cual, además de una cuenta de sangre, es necesario estudiar a fondo las causas, el origen y las circunstancias. Sin una comprensión acabada de este tipo, ninguna iniciativa tiene una oportunidad lógica de dar en el clavo del problema para revertirlo.

La propuesta que quiere plebiscitar el senador Jorge Larrañaga busca ampliar la gama de procedimientos policiales, autorizando el allanamiento nocturno, endurecer el código penal incorporando la cadena perpetua revisable para algunos tipos delictivos e introducir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, asignándoles funciones de seguridad interior en el marco de una guardia nacional.

Aunque las propuestas legislativas de Larrañaga surgen en un contexto sensible, sobre la hora de una cantidad inusitada de crímenes violentos que alarman a la sociedad, no por ello son tan diáfanas en sus propósitos. La experiencia local e internacional demuestra que el aumento del rigor penal y la militarización de la seguridad pública no son medidas que disminuyan las tasas delictivas o supriman la violencia; por el contrario, pueden abrir el camino a situaciones todavía más graves, como las que se viven en México, cuya “guerra contra el narcotráfico” declarada el 11 de diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón, protagonizada por las Fuerzas Armadas, lleva un saldo de más de 200.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos, sin haberse alcanzado ninguno de los objetivos propuestos y, por el contrario, registrándose un aumento sideral de la incidencia de la violencia que ha transformado algunas zonas de México en las más inseguras del mundo.

Acá radica un punto cardinal de la política: proporcionar seguridad es una función del Estado; la regulación de la convivencia social da origen al derecho y tanto la represión del delito como la provisión de justicia son obligaciones insoslayables, pero las conductas delictivas y violentas no desparecen por la amenaza de punición ni por privaciones extensas y masivas de la libertad. En este caso no aplica el refrán de que la rabia se acaba cuando se suprime al animal rabioso porque esta rabia no es una condición inmanente del que delinque, es una condición de la sociedad que se expresa a través de individuos.

Por eso es tan importante comprender las causas sociales de las conductas delictivas y reflexionar sobre ellas no es un enfoque indulgente que busca eximir de responsabilidades individuales. Todos sabemos que Uruguay, aunque exhiba un incremento de los delitos violentos, continúa siendo uno de los países menos violentos de América Latina. ¿Nos hemos preguntado por qué? ¿Qué características de nuestro periplo como país nos ubicaron en ese sitial relativo dentro de nuestro continente? Acaso algunos creerán que Uruguay siempre fue más seguro que los países del vecindario por algún criterio de excepcionalidad, una diferencia intangible del ser oriental, pero hay una característica de Uruguay que explica mejor y sin recurrir a la metafísica que nunca hayamos tenido los niveles de violencia y criminalidad de Brasil o de Centroamérica: Uruguay es menos violento porque es menos desigual. Siempre ha sido menos desigual y siempre ha sido menos violento.

Sobre esto último sí hay evidencia. Los países menos desiguales son menos violentos. No necesariamente los países más ricos son por ello más seguros. Estados Unidos, por ejemplo, es el país más rico del mundo, pero no es el más seguro. Los indicadores de seguridad pública de algunos países de Europa son muy superiores, porque no sólo son países ricos -aunque no tanto-, sino que son países menos desiguales, con mejor y mayor asistencia social, con mayores y mejores políticas públicas de protección y asistencia.

Los caminos para revertir la tendencia al aumento de los delitos y de la violencia de los mismos no involucran sólo las políticas policiales y represivas, cuya necesidad nadie discute; deben incluir las causas sociales de estas conductas, aunque mucha gente no quiera ni hablar de ellas, y aunque la indignación y el dolor que produce cada vez que una persona inocente pierde la vida a manos de un homicida nos haga pensar que todo eso es pura filosofía y que lo único reparador es el garrote.

Hay que dar una lucha frontal contra la desigualdad, contra la falta de oportunidades, sobre todo las que sufren los niños y los más jóvenes, los más débiles entre los débiles, aquellos que después, en su vulnerabilidad, pueden ser captados por organizaciones criminales, por narcotraficantes, por bandas que trabajan para gente poderosa y que se nutren en esos contextos de exclusión de la carne de cañón que necesitan para disputar territorio y mercado con una insensibilidad manifiesta y un desprecio fenomenal por la vida. Por ahí está la lucha central y la más difícil en el marco de una sociedad de consumo, pero la única que puede producir resultados. Lo otro es demagogia punitiva, oportunismo que busca satisfacer la sed de justicia de una comunidad indignada y asustada, con propuestas que no han conducido a ningún país que las haya aplicado a a la solución del problema de la violencia y de la inseguridad. Ni cerca. Seguramente todo lo contrario.