Las puertas del PC están abiertas para Bordaberry y Almagro

El diputado dijo que Talvi “despejó definitivamente” la duda sobre su regreso y aseguró que no hay ninguna posibilidad de que se presente para algún cargo político en las elecciones de 2024.

Mientras esta semana el excanciller y exlíder del sector Ciudadanos dentro del Partido Colorado, Ernesto Talvi, volvió a decir que no va a regresar a la política, hay dos rumores que cada vez se hacen más fuertes dentro del Partido Colorado: el posible regreso del exsenador Pedro Bordaberry y la incorporación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a las filas coloradas.

El diputado de Ciudadanos, Felipe Schipani, fue muy claro con respecto a estos temas: dijo a Caras y Caretas que Talvi “despejó definitivamente” la duda sobre su regreso, y aseguró que no hay ninguna posibilidad de que se presente para algún cargo político en vistas de las elecciones del 2024.

“Él (Talvi) ha sido clarísimo en cuanto a que no (va a regresar) […] Nosotros necesitamos esa confirmación para evitar que se genere incertidumbre en relación a su posible vuelta o no, tema que estaba instalado en la opinión pública todas las semanas. Es la primera pregunta que nos hacen todos los periodistas y la gente cuando conversamos, nos parecía importante despejar todo tipo de duda. Lo hizo, es un tema que ya está laudado para Ciudadanos”, afirmó el legislador a esta revista.

En cambio, cuando fue consultado por la posible incorporación de Bordaberry o Almagro a las filas coloradas, el diputado afirmó que las puertas del PC están abiertas para ellos.

“Si Almagro comulga con los valores y principios del PC, bienvenido, las puertas del partido están abiertas con todas las personas que quieran trabajar por el país que compartan nuestros valores de siempre y que no tengan ninguna tacha ética o moral […] Pedro fue durante muchos años referente principal del partido, un gran senador. Por supuesto que también tiene las puertas abiertas del partido para volver”, sostuvo Schipani.

En referencia a Almagro, afirmó que si el secretario general de la OEA quiere dedicarse a la política en el PC, va a tener que armar su sector, comparecer a la elección interna y ganarla.

“En el Partido Colorado los liderazgos no se imponen, los liderazgos se ganan en las urnas con el respaldo de la gente. Desde esa perspectiva, nosotros miramos hacia el futuro, hacia el porvenir, no le preguntamos a nadie de dónde viene, sino a hacia dónde va”, agregó.

Con respecto a Bordaberry, afirmó que, si él quiere volver, sería una “excelente noticia” y afirmó que el exsenador ha tenido participación en algunos actos del partido.

“Estuvo muchos años liderando el partido, tiene mucha gente muy afín a él, está en contacto con muchos dirigentes”, expresó.

¿Qué piensa sobre la decisión que tomó Talvi sobre no regresar a la política?

Fue una decisión tomada en el mes de julio cuando resolvió abandonar a la actividad política muy a nuestro pesar. Pero es una decisión de vida como expresó en su nota de renuncia, tenemos que ser respetuosos como lo hemos sido todo este tiempo. Se había generado toda una incertidumbre en este tiempo en relación a la posible vuelta de Ernesto, ayer quedó definitivamente despejada esa duda. Nos hizo llegar una comunicación que ratifica en todos sus términos lo expresado en la carta de julio, eso da tranquilidad al sector y despeja cualquier tipo de posible vuelta de Ernesto a la actividad política. Eso fue lo que estuvimos conversando, además de que ratificamos la conducción del sector.

¿No hay ninguna posibilidad de que Talvi regrese para 2024?

Él ha sido clarísimo en cuanto a que no. Ha escrito que no va a ser candidato a ningún cargo electivo. Ayer volvió a ratificarlo. Nosotros necesitamos esa confirmación para evitar que se genere incertidumbre en relación a su posible vuelta o no, tema que estaba instalado en la opinión pública todas las semanas. Es la primera pregunta que nos hacen todos los periodistas y la gente cuando conversamos con ella, nos parecía importante despejar todo tipo de duda. Lo hizo, es un tema que ya está laudado para Ciudadanos.

En estos tiempos se intensificaron los rumores sobre algunas incorporaciones que podría tener el Partido Colorado, entre ellas Almagro y Bordaberry. ¿Qué piensa sobre eso?

Lo de Almagro es producto de un libro que estoy leyendo, pero es una circunstancia hipotética, Almagro no dice concretamente que tiene pretensiones de volver a Uruguay a hacer política desde el PC, ni tampoco dice que se ha comunicado y entablado vínculo con algún dirigente del partido para esos fines. Sino que le plantean en una larga charla de más de 20 horas con los periodistas sobre la posibilidad de volver al batllismo con el que se sentiría muy cerca ideológicamente. Lo que hemos dicho es que de concretarse eso, que no sabemos si se concreta porque él tiene mandato en la OEA hasta 2025, no sabemos si él estaría dispuesto a renunciar a la OEA para venir a hacer campaña electoral en Uruguay, es que el PC es un partido de puertas abiertas, que alguien con el que hemos tenido tantas discrepancias en el pasado -porque cuando fue canciller del gobierno de [José] Mujica el PC tuvo enormes discrepancias con las políticas que él desarrolló, él tiene otros orígenes, primero fue blanco, después estuvo muy cercano a Mujica en el MPP- esté pensando en el PC es realmente motivo de alegría.

Si el día de mañana quiere dedicarse a la política en el Partido Colorado, va a tener que venir, armar su sector, comparecer a la elección interna y ganarla. En el Partido Colorado los liderazgos no se imponen, los liderazgos se ganan en las urnas con el respaldo de la gente. Desde esa perspectiva, nosotros miramos hacia el futuro, hacia el porvenir, no le preguntamos a nadie de dónde viene, sino a hacia dónde va. Si Almagro comulga con los valores y principios del PC, bienvenido, las puertas del partido están abiertas con todas las personas que quieran trabajar por el país que compartan nuestros valores de siempre y que no tengan ninguna tacha ética o moral. No se trata de un ofrecimiento que se le hizo o de una intención que él haya expresado con cierto grado de formalidad.

Igualmente, Almagro y Sanguinetti en las redes sociales han tenido cierto intercambio.

Sanguinetti hizo un tuit, Almagro le respondió. Pero nada más que eso.

¿Debo entender que no solo el sector de Sanguinetti estaría abierto a Almagro, sino todo el PC?

Debería esperar a que se concrete. Creo que no hay forma de oponernos a la afiliación de Luis Almagro si mañana él quiere incorporarse al partido. Reitero, si quiere ser candidato a cualquier cargo, va a tener que ganarse su lugar a fuerza de voto. Si la gente lo votó, hay que respetar el mandato de la ciudadanía. Nadie va a imponer un liderazgo por otra vía.

También está circulando el rumor de que Pero Bordaberry podría regresar al PC.

Pedro fue durante muchos años referente principal del partido, un gran senador. Por supuesto que también tiene las puertas abiertas del partido para volver. Estoy convencido de que el PC se fortalece y engrandece en la medida que haya varios sectores con varios dirigentes, liderazgos. No podemos caer en la mezquindad de pretender tener un PC con pocos líderes y sectores. Tiene que haber mucha presencia, mucho movimiento, gente queriendo liderar el partido; es en la elección interna donde se dilucidan los liderazgos. Si Pedro quiere volver, es una excelente noticia para los colorados, si bien muchos lo apoyaron y otros no. Es una buena noticia para el partido.

¿Bordaberry ha tenido comunicación con ustedes?

Él ha tenido participación en algunos actos del partido en oportunidad de la elección departamental. Estuvo muchos años liderando el partido, tiene mucha gente muy afín a él, está en contacto con muchos dirigentes.

¿Por eso hay amplias chances de que pueda regresar?

No sé si hay muchas o pocas chances, pero es un tema que se ha venido planteando recurrentemente. Veremos si se concreta o no.

“En política todo es posible”

En agosto, el diputado colorado, del sector Ciudadanos, Martín Melazzi, dijo a Caras y Caretas que “todo es posible”, en referencia al posible regreso de Bordaberry.

Asimismo, aseguró que la llegada de Bordaberry podría enriquecer al PC: “Como se dice habitualmente, en política todo es posible. Cualquier actor en este medio puede irse o regresar, cada uno es dueño de sus decisiones. Actualmente Pedro Bordaberry está alejado de la política activa, pero este es un partido de puertas abiertas. En caso de que Pedro Bordaberry decida volver, creo que enriquecería la competencia interna dentro del Partido Colorado entre el sector de Bordaberry, el sector de Ciudadanos y Batllistas”, agregó.

El rumor del supuesto regreso de Bordaberry adquirió fuerza cuando el exsenador reinscribió la lista 10 de “Vamos Uruguay” en la Corte Electoral de cara a las elecciones departamentales, informó El País.

Bordaberry anunció en abril de 2017 que sería senador hasta 2020 y que luego se retiraría de la política. Sin embargo, en julio de 2019 el exlíder de Vamos Uruguay puso en duda su propia decisión cuando se vio tentado de sacar una lista al Senado.

Bordaberry consultó a Talvi y Sanguinetti sobre esa idea, pero ninguno de los dos respaldó su intención. El expresidente justificó los motivos en una carta que publicó en Twitter: “Hace un año se discutía la existencia del Partido Colorado por ausencia de liderazgo. Vino luego un proceso de hacer resurgimiento, en que trabajamos con ahínco. Acaba en una gran elección interna, de la que han emanado las fórmulas presidenciales y las candidaturas parlamentarias. No es hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones del Dr. Bordaberry, a quien respetamos y apreciamos desde siempre y en todo momento, aun con acuerdos y desacuerdos. Hoy, el partido vive un clima de fraterna competencia y crecimiento. Como hemos dicho reiteradamente, se trata de sumar y no fragmentar”.

A Bordaberry esas declaraciones de Sanguinetti le “dolieron mucho. Me cortó el brazo. Que ponga que estas son aspiraciones mías, eso no se hace. Ese comunicado es muy triste, además viniendo de él, porque sabe una cantidad de cosas que yo sé: sabe que no es así y cuál es su motivación”, expresó en el programa Desayunos informales, de Teledoce.

Un año después de aquel cruce, Sanguinetti dijo que esas declaraciones “respondieron a una coyuntura muy específica”; y que la relación entre los dos es “la mejor”.

El visto bueno a Almagro

En las últimas semanas el expresidente Julio María Sanguinetti le dio el visto bueno a Almagro.

“Nos alegra que alguien como Almagro, que ha estado lejos de nuestras posiciones, y que es una figura pública relevante, tome ahora una decisión distinta y se acerque al batllismo que es la filosofía inspiradora del país”, dijo Sanguinetti en su cuenta de Twitter.

Almagro, quien fue canciller durante el gobierno de José Mujica, dijo, en el libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, que se siente profundamente batllista y que ve su futuro político en el Partido Colorado.

Al mensaje de Sanguinetti, Almagro respondió: “Mi intención es y será siempre contribuir por más desarrollo inclusivo y el batllismo es una fuente inspiradora de todos los uruguayos”.

En el libro, Almagro dijo que se siente “absolutamente batllista”.

“Probablemente lo que más sea en este mundo. En el lugar en el que me sentiría más cómodo sería en el batllismo. Es un batllismo mucho más tradicional. Un batllismo más de ‘Viva Batlle’ que las variables posteriores”, agregó.

Estas declaraciones generaron sorpresa sobre todo porque Almagro nació en el seno del Partido Nacional para luego pasar por el Movimiento de Participación Popular (MPP).

Hay buen clima

El ministro de Medio Ambiente e integrante del sector colorado Ciudadanos, Adrián Peña, habló de la relación que tienen con el sector Batllistas, liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti, tras la salida de Talvi.

«Hace muchos años que no veo un clima interno tan bueno», aseguró el ministro al programa radial Doble click (Del Sol FM).

Peña dijo que él mantiene reuniones muy frecuentes con Sanguinetti en las que se hablan sobre varios temas de la actualidad referentes a ambos sectores, a la coalición en general y a la gestión del Ministerio de Medio Ambiente que lleva adelante.