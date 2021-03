Las redes en pandemia

En Uruguay ya se cumplió un año de declarada la pandemia de la covid-19. Seguro que aún no sabemos a dónde vamos ni cuál será nuestro destino. Hoy ya tenemos la vacuna, aunque un poco tardía, no se nos ha dicho por qué, si los de mayor riesgo son los adultos mayores, es precisamente a ellos que recién se los está anotando para vacunarlos más adelante. Los muertos son en su inmensa mayoría mayores de 70 años, pero no se les dice cuándo se los va a vacunar. ¿Será para bajar el déficit del BPS o serán solo mis malos pensamientos? Han llegado más vacunas chinas, algo así como un millón y medio de dosis, con lo que podrán pinchar y pinchar a más y más habitantes de este bendito país. Seguro que al parecer está costando poder parar esta pandemia, no solo aquí, sino en el mundo entero, eso sí los que se siguen haciendo la América son los laboratorios, que nos venden las vacunas sin garantías y casi nadie sabe su precio. Todo bajo un absoluto hermetismo, además de ser todo secreto, encerrado bajo siete llaves. Son las reglas de juego del mundo capitalista. Unos se hacen más ricos, otros más pobres.

Al 15 de marzo, existe una serie de récords que, salvo los que hacen dinero con los enfermos y los muertos, nadie los quisiera tener: más de 10.530 infectados activos, 131 internados en CTI, llegamos a los 717 fallecidos por covid-19. En este tema, tan delicado, solo tendrían que opinar los médicos y los estudiosos del tema, aunque los grandes medios de comunicación, en primera instancia, por lo menos en nuestro país, le prestaban mucha atención; hoy este cuarto poder se va desentendiendo, virando hacia otros temas más “redituables”. Como comunicar que la vacuna destinada a los más veteranos -mayores de 70- será la vacuna Astra-Zeneca, que los países de la Unión Europea la suspendieron pues causan alergias severas y coágulos sanguíneos, pudiendo provocar la muerte, como ya ha ocurrido en algunos Estados. En Europa están a la espera de lo que decida el Regulador Europeo de la Salud. Allí está suspendida; aquí seguimos en medio de una pandemia, en el medio de un caos, no total, pero caos al fin, pues “el Estado sigue en plan de ahorro”. Será por eso que exonera a Isaac Alfie por “unos $ 500.000, por unos arreglitos” en su estudio contable. Pagan un almuerzo de “milanesas al pan con puré” en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para once personas, a $ 38.000. Aunque hay cosas ridículas e incomprensibles, esta es otra de ellas. El Ministerio de Economía y Finanzas a cuyo frente está la economista Azucena Arbeleche, autorizó un “pequeño gasto”, a través de la Dirección General de Casinos, de $ 880.000 para pagar un servicio de cortesía, vigente desde 1988, para los que van a jugar a la ruleta y queden pelados; se les da un desayuno o merienda. El gran tema es que no sabemos cuánto nos sale cada desayuno o merienda. Ojo que todo se realiza sin violar la ley. Lo casual, o no tan casual, es que aquí se repite el mismo personaje, la ministra.

Por otro lado, también parece ser que entro en vigencia una ley -yo por lo menos no sé el número ni cuando entró en vigencia- que establece que si a un policía no le gusta o cree que se está filmando algo inconveniente para la seguridad del país, puede exigir que borre todo lo filmado a patadas, piñazos y cachetazos. A ellos no se los puede filmar, so pena de morir en el intento. ¿Qué pasará con este policía? ¿Le darán un ascenso o le darán de baja? (Cuando ya había terminado de escribir este artículo me llega la noticia de que este mismo personaje es el que hirió de un balazo dentro de un liceo a una alumna, dejándola paralitica de por vida, con un revólver que le había robado a su hermano. ¿Cómo hizo para entrar a la policía con este antecedente?).

Hay tantas cosas: al parecer, un personaje, de apellido Montagno (¿retirado militar?) de Cabildo Abierto, con puesto de director de Salud Pública, logra crear cargos de “su confianza personal” y dice en conversación privada, que publica el semanario Búsqueda, que hace entrar por la puerta de atrás a unos 135 “trabajadores”, al parecer, para que le cuiden la espalda.

Podemos seguir, pues recientemente me asusté con el precio de las engrapadoras. Cómo subieron, y más ahora, que se cotizan en dólares.

Pero aun en plena pandemia, con la gente, aquí en forma voluntaria; en el resto del mundo en cuarentena hace ya varios meses, sino en forma total la mayor parte del día en aislamiento. Mucha gente viviendo sola, casi sin contacto físico por el miedo al contagio. Eso sí, todos aprendieron a usar la computadora y/o el celular con todos sus chiches, la redes o telarañas sociales como WhatsApp, Facebook, Messenger y otras por el estilo, siendo aquí donde más se prenden y se puede ver cómo los grandes medios de comunicación tienen “sus medios de comunicación” a full para el engaño y la conquista más fácil, en todas las redes o telarañas sociales. Hoy, más que nunca, pandemia mediante, los gigantes informáticos, Facebook, Apple, Google, Amazon y otros, nos espían y vigilan tal vez más que el propio Estado, sabiendo más de nosotros, que nosotros mismos. Fruto de todos estos hechos es que la propia sociedad está cambiando sin que nosotros nos demos cuenta por lo rápido que va. Dentro de un tiempo, pero no lejano sino más bien cercano, veremos cambios jamás pensados. ¿Tendrán algo que ver estos gigantes informáticos con la aparición de la covid-19 o será una simple coincidencia?