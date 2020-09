Layera sobre gestión de Larrañaga: «Hay un verdadero atraso»

El exdirector de Policía, Mario Layera, dijo que en caso de existir un plebiscito para modificar la Constitución y así permitir los allanamientos nocturnos, él votaría en contra. “Los fundamentos que están dados para mí no son argumentos válidos para atacar el derecho muy sagrado que viene de nuestras formas ancestrales de la familia y del hogar. A mí no me gustaría realmente”, expresó en el programa radial Punto de Encuentro

Con respecto a la gestión del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, Layera opinó que hay “un verdadero atraso” en relación a las resoluciones que se toman. “Decir ‘voy a enfrentar con la máxima fuerza’ es un decir. Ataca el honor y la dignidad de quienes estuvieron antes” señaló.

Consultado sobre las expresiones del ministro al decir «cortarle la cabeza» al narcotráfico, Layera dijo que “siempre en estos aspectos hay que hacer más de lo que se habla”. Debe ponerse en práctica trabajos de inteligencia para amenazar a proveedores y organizaciones.