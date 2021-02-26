Legítima Defensa – Viernes 26 de Febrero

Montevideo, 26 febrero, 2021
HOLA, ESCRIBO EN MAYUSCULA POR TENER PROBLEMAS DE VISION. EL PROGRAMA DE TV Y LA REVISTA ESTA MUY BUENO, PERO ADEMAS ES DE LOS POCOS MEDIOS NO AFINES AL HEGEMONISMO CASI ALCAGUETE DE LOS MAYORITARIAMENTE RESTANTES. APOYO CON TODO LA INICIATIVA Y PARA ADELANTE!!! NO SOLO QUE SON BIENVENIDOS, SINO QUE SON TREMENDAMENTE NECESARIOS PARA «DESNUDAR ESTOS FANTASMAS». SALU DESDE COLONIA DEL SACRAMENTO
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HOLA, ESCRIBO EN MAYUSCULA POR TENER PROBLEMAS DE VISION. EL PROGRAMA DE TV Y LA REVISTA ESTA MUY BUENO, PERO ADEMAS ES DE LOS POCOS MEDIOS NO AFINES AL HEGEMONISMO CASI ALCAGUETE DE LOS MAYORITARIAMENTE RESTANTES. APOYO CON TODO LA INICIATIVA Y PARA ADELANTE!!! NO SOLO QUE SON BIENVENIDOS, SINO QUE SON TREMENDAMENTE NECESARIOS PARA «DESNUDAR ESTOS FANTASMAS». SALU DESDE COLONIA DEL SACRAMENTO