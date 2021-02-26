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Legítima Defensa – Viernes 26 de Febrero

26 febrero, 2021

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1 comentario en «Legítima Defensa – Viernes 26 de Febrero»

  1. Avatar JUAN ARIEL VIERA | el 26 febrero, 2021 a las 7:59 pm | Responder

    HOLA, ESCRIBO EN MAYUSCULA POR TENER PROBLEMAS DE VISION. EL PROGRAMA DE TV Y LA REVISTA ESTA MUY BUENO, PERO ADEMAS ES DE LOS POCOS MEDIOS NO AFINES AL HEGEMONISMO CASI ALCAGUETE DE LOS MAYORITARIAMENTE RESTANTES. APOYO CON TODO LA INICIATIVA Y PARA ADELANTE!!! NO SOLO QUE SON BIENVENIDOS, SINO QUE SON TREMENDAMENTE NECESARIOS PARA «DESNUDAR ESTOS FANTASMAS». SALU DESDE COLONIA DEL SACRAMENTO

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