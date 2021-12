Leymonie (SUTEL): «Hay un sabotaje generalizado»

Entrevista a Gabriel Molina y Florencia Leymonie, integrantes de SUTEL, sobre la situación del sindicato, la portabilidad numérica y la prohibición de pasar el spot de SUTEL en los partidos de Uruguay.

¿Qué análisis hacen de la prohibición del spot en los partidos?

Es un hecho inaudito e insólito. Hace 20 años que tenemos esta movilidad de contratar algunos minutos para pasar un texto que como sindicato elaboramos. 20 años que no solamente SUTEL, sino AUTE, FANCAP, el propio PIT-CNT. Nosotros nunca llamamos a la AUF. Lo que hacemos es acordar con la empresa que tiene los derechos exclusivos para pasar publicidad en los parlantes de todos los escenarios deportivos de Uruguay. Lo hemos contratado con partidos de la selección, no es un caso excepcional.

El viernes a última hora, antes del partido Uruguay-Bolivia, pasamos el texto. El sábado se comunica el vendedor con nosotros y nos comenta que de la empresa que tiene los derechos se comunicaron para decirle que alguien de la AUF quería ver la publicidad antes de pasarla. Hecho que nunca había ocurrido.

Supuestamente el hombre de la AUF le dijo a la empresa que no podía pasar la propaganda de Española Móvil porque SUAT contrata los servicios entonces no podemos hacer competencia, tampoco se puede pasar la de cadena de los supermercados porque TATA auspicia la selección. Desde el punto de vista comercial. Lo otro, que fue el tema más complejo, fue que el de SUTEL no lo podían pasar porque atacaban a una empresa que de alguna manera es sponsor de la selección.

El texto de SUTEL no ataca a la empresa. Nunca vamos a hacer eso.

Ignacio Alonso dijo que la AUF no tiene nada que ver, y la empresa decía que nadie tenía nada que ver. Lo cierto es que el texto de SUTEL no se pasó. Le avisé que SUTEL iba a volver a mandar el texto y su respuesta fue que lo hiciéramos porque la AUF no se iba a meter. Mandamos el texto para el partido con Ecuador, la empresa se comunica con nosotros que el texto se va a leer. El jueves me llega un WhatsApp de un compañero periodista que me dice que el texto no se iba a pasar.

Resulta que la AUF el no meterse, ahora se metió. Fue la AUF la que impidió que el texto del sindicato se pasara en el Campeón del Siglo en el partido con Ecuador. Le mandé un WhatsApp a Alonso, presidente de la AUF, planteándole la molestia y diciendo que si tenían alguna respuesta de la FIFA ante la consulta nos gustaría conocerla. Hasta ahora no llegó nada.

Vamos con el contenido del texto. Sutel denuncia que si se sigue adelante con la portabilidad numérica, que se aprobó en la LUC, y son artículos impugnados en el referéndum, se perjudica a Antel y a la población

El primer elemento, más allá de lo que hemos ubicado permanentemente sobre la mesa en cuanto a los riesgos de Antel, tiene que ver con las 800.000 voluntades de discutir este tema y saldarlo a través de la vía electoral. Entendemos que avanzar en este aspecto es una forma de desoír. Además, implica inversiones que se llevan adelante que en caso de prosperar el sí en el referéndum son recursos de todos los uruguayos destinados a un capricho que se genera con el objetivo de dejar un precedente que deteriora las empresas públicas.

Seis meses faltan para el referéndum

Es caprichoso. Incluso la hoja de ruta que se había planteado para la portabilidad ya era apresurada, desde el punto de vista técnico se evaluaba que era demasiado rápido. Cambia sistema, software, capacitación. Incluso así se redujo aun más el tema de los plazos. Genera falta de garantías desde todo punto de vista, incluso de la información. El cuarto operador que va a concentrar información de todos los uruguayos y uruguayas. Si no se generan espacios para el cuidado de la información… Presentamos recursos legales para limitar la información que va a manejar este operador.

El preconflicto se enmarca en lo que entendemos es un sabotaje generalizado.