Natalie Yoffe tras su divorcio de Andrés Ojeda: "Hoy estoy en mi mejor momento"

El contacto es a través de abogados

En cuanto a su relación actual con Ojeda, fue clara al señalar que ambos mantienen contacto únicamente a través de sus abogados. Este distanciamiento parece haber sido una decisión beneficiosa para su bienestar emocional, ya que afirmó sentirse liberada y en paz con el curso que ha tomado su vida.

Durante su participación en Vamo Arriba, Yoffe también reflexionó sobre la ausencia de hijos en su matrimonio, lo que le permitió enfrentar el proceso de divorcio con mayor claridad. "No tuvimos hijos, y eso lo hace un poco más fácil, en teoría", señaló. Sin embargo, la empresaria no dejó de reconocer que la presencia de niños en un matrimonio no debe ser subestimada. "Los hijos perciben todo, las peleas, los silencios… A veces uno los subestima y piensa que no van a entender si los padres deciden separarse, pero ellos absorben cada detalle", reflexionó.

Finalmente, Yoffe dejó en claro que su decisión de divorciarse fue tomada después de una serie de decepciones. "Tomé la decisión porque hubo decepciones tras decepciones", afirmó. Sin embargo, lejos de sumirse en la tristeza, Natalie ha encontrado en este cambio una nueva oportunidad para reinventarse y vivir con mayor plenitud. Hoy, más que nunca, Yoffe se proyecta como una mujer empoderada, dispuesta a seguir adelante, con la certeza de que el amor propio es su mayor prioridad.