Lilián Abracinskas: “Talvi dice tener un proyecto de futuro, pero ni siquiera tiene una fórmula paritaria”

Por Lucía Barrios

El tema del acceso de las mujeres a la política y la Ley de Cuotas ha quedado olvidado para los medios de comunicación después de que se designaron las fórmulas presidenciales. Ningún periodista o político intentó cuestionar o indagar sobre el tema y se ha producido un silencio absoluto. La militante feminista y directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay, Lilián Abracinskas, dijo a Caras y Caretas que esto es preocupante porque muestra cómo se han invisibilizado ciertas posiciones patriarcales dentro de los partidos, como es el caso del líder colorado Ernesto Talvi. Consideró que el economista presenta una “clara contradicción” y su planteo es “insólito”, al presentarse como un “proyecto de futuro, innovador, cuando ni siquiera tiene una fórmula paritaria”.

“El Partido Colorado no ha dado ninguna explicación de por qué Talvi se plantea como un proyecto de futuro, moderno, tecnológico, pero resulta que él ni siquiera lleva una fórmula paritaria, teniendo la lucha feminista un origen en el batllismo de principios del siglo pasado”, señaló Abracinskas.

La activista explicó que el tema de la ley de cuotas es un “asunto importante que hay que poner en agenda”, ahora que “todo el mundo” está “tironeando” para ver cómo consiguen mujeres para “llenar las listas”. Denunció que se está “maltratando a las mujeres”, porque en vez de “tratarlas como ciudadanas que acceden a listas, las ven como aquellas que vienen a molestar y se preguntan ‘¿a quién ponemos, porque no hay ninguna capaz?’”.

“Es insólito que alguien que se plantea como la propuesta innovadora del siglo XXI, diga que busca la calidad democrática cuando tiene inequidad de participación de género. Pero, sin embargo, nadie del periodismo político ha hecho énfasis en esta incoherencia de la propuesta de Talvi. ¿Eso es lo moderno? ¿Son tan superados que ya no necesitan poner la cuota porque está garantizado que en el Partido Colorado llegan las más capaces? ¿El mensaje es que tienen pocas mujeres capaces? ¿Ninguna está a la altura de integrar la fórmula presidencial? ¿Todavía tienen que aprender? ¿Dónde aprenden? ¿Qué agenda estos incorporan estos hombres? ¿Todas las mujeres del Partido Colorado le delegaron esta decisión? ¿Dónde las consultaron? Preguntas para hacerle al Partido Colorado hay miles. Sin embargo, de nada de eso se habla”, agregó.

Consideró que muchas mujeres jóvenes coloradas tienen una capacidad de liderazgo “impresionante”, pero denunció que las ponen en puestos técnicos.

“Siguen siendo sólo los varones, que se dicen ser tan feministas, los que dicen que no van a poner una mujer por obligación, sino por mérito. Gracias por el agasajo y el piropo. las pobres coloradas no entran ni por cuota ni porque sean capaces. Lo resuelven en forma feminista los caudillos del sector y del partido. Esto es una vergüenza hasta en términos discursivos”, agregó.

¿Por qué es importante la Ley de Cuotas?

El 15 de marzo de 2017 Uruguay votó un proyecto de ley que obliga a presentar como mínimo una candidatura femenina cada dos masculinas en todas las listas para cargos nacionales, departamentales y municipales y para las direcciones partidarias.

La iniciativa de paridad quedó por el camino, al no lograr los apoyos necesarios, que son de tres cuartos de los votos del Parlamento por tratarse de una reforma a la ley electoral.

Desde una concepción feminista, la ley de cuotas es una herramienta para evidenciar un déficit de representación; en este caso, consistía en reconocer que hay mecanismos dentro del sistema político que establecen “techos de cristal” para evitar la participación de las mujeres en los lugares de poder, explicó Abracinskas.

“La ley de cuotas tiene que ver no sólo con evidenciar el problema de déficit de representación, sino con cuestionar los mecanismos formales de la política, porque así como ha estado estructurada han excluido a más de la mitad del electorado. Las mujeres logramos hace casi 100 años ser electoras pero no elegibles”, reflexionó.

Afirmó que la ley de cuotas es una herramienta de “acción afirmativa”, que busca mejorar la calidad de las democracias al permitir que uno de los sectores más grandes de la población tenga voz y voto en el sistema político.

Pero además de poner mujeres en listas, hay que impulsar sus liderazgos y asumir la agenda de desigualdad de género en las propuestas electorales, lo que implica mucho más que poner mujeres en listas, explicó Abracinskas.

“Tiene que ver con cómo las mujeres, para que sean electas, tienen que ser impulsadas en sus liderazgos, tienen que ser conocidas por la ciudadanía y deben haber mecanismos democráticos para que efectivamente sean electas y no designadas. La designación sigue reproduciendo el sistema de desigualdad. Si quienes designan son los que tienen mayor poder, que son los varones, entonces lo que se está cambiando es que hoy en vez de elegir a dedo sólo hombres, también se eligen a dedo mujeres”, agregó.

La activista consideró que parte de la discusión por la ley de cuotas debe hacerse sobre el “mecanismo muy turbio” de la construcción de las listas.

“La construcción de las listas es uno de los aspectos menos transparentes y menos democráticos del sistema electoral. ¿Cómo se construyen las listas? ¿Por qué va primero fulano y así correlativamente? Es de las cuestiones más cuestionables del mecanismo democrático la construcción electoral, porque está basada en los viejos mecanismos caudillistas que van desde lo local hasta lo nacional y que se basa en un sistema de privilegios y de propiedades”, reflexionó.

“Partidos tradicionales han elegido el mecanismo más barato de cuotificación”

La militante feminista Lilián Abracinskas dijo a Caras y Caretas que “los partidos tradicionales han elegido el mecanismo más barato de cuotificación” porque siguen siguiendo el tercio en las listas y no asumieron la paridad.

“En ese sentido, el Frente Amplio por congreso resolvió integración paritaria, pero los partidos tradicionales se siguen rigiendo por la ley de cuotas de tercios. Además, no sólo asumen la ley de cuotas de tercio, que es la mínima, sino que los caudillos piensan que será el tercer lugar el que ocupe la mujer”, agregó.

Dijo que los lugares de privilegio y poder siguen quedando restringidos para los propietarios de las listas, que son los “caudillos” de los sectores o los líderes de los partidos.

“Puede pasar que se elija a una mujer y luego renuncie para que asuma su suplente. También puede pasar que haya una presión para que las mujeres que nombran sean aquellas que son más funcionales al sistema de privilegios. En sí, la medida de cuotas también puede ser usada para que nada cambie en términos de calidad democrática y de transparencia. Entonces, lo que estamos viendo en este sistema hoy es que han adoptado la herramienta de la manera más patriarcal que podría implementarse”, agregó.

“La mujer más votada en el FA no es la que integra la fórmula presidencial”

La líder feminista también fue crítica con el Frente Amplio. Dijo que “la mujer más votada en el FA no es la que integra la fórmula presidencial”.

Afirmó que ese partido no estableció mecanismos transparentes de competencia entre mujeres y no definió la manera de dirimir la fórmula presidencial.

“Un ejemplo de esta situación es cómo la mujer más votada no es la que integra la fórmula, sino que el candidato decide que la mujer que lo va a acompañar es una que participó en las elecciones, pero tuvo menos de la décima de votos que la candidata más votada. Pueden decir que la candidatura a la vicepresidencia no iba con el paquete, pero ¿cuál había sido el mecanismo que el Frente Amplio discutió para que la fórmula presidencial tuviera una paridad que fuese legítima para la mujer electa? Porque en el caso del varón, fue el ciudadano más votado. En el caso de la fórmula paritaria, ¿cómo imaginó el Frente Amplio la mujer que acompañase esa fórmula en el caso que no hubiera sido la más votada?”, agregó.

Consideró que el Frente Amplio no tuvo un plan para establecer a una mujer como vicepresidenta para que también tuviese legitimidad, ya que, por el contrario, el sistema siguió con el “mecanismo de las designadas”.

“Se adopta de forma vacua una herramienta que va más allá de la presencia de mujeres en las listas y que sin duda interpela al sistema político porque ahora tenían que salir a buscar mujeres. El problema es que no sólo tenían que venir a buscar mujeres en el proceso electoral, tendrían que haber promovido, reconocido y apuntalado liderazgos femeninos, que hay y muchos, pero que no lo han hecho. por lo tanto, muchas veces adoptan el discurso antipatriarcal de manera hueca y vacía”, agregó.

“Partidos políticos usan la fórmula paritaria como un cálculo electoral”

Lilián Abracinskas, dijo el 4 de julio a Caras y Caretas que este es “el peor escenario” porque los “partidos usan la fórmula paritaria como un cálculo electoral”. “El sistema político tiene muchas resistencias y no les da garantías a las mujeres que entran a la contienda electoral […] Los partidos usan a la fórmula paritaria como un cálculo electoral, un eslogan… como algo hipócrita”, afirmó Abracinskas.

“Incluso en el Partido Nacional la paridad de la fórmula se dio porque los jefes de partido o los candidatos más votados de las listas eligieron a la mujer”, reflexionó.

La definición de la cuotificación o de los mecanismos de acción afirmativa tienen que ver con el reconocimiento de un “déficit democrático”, explicó Abracinskas.

“Las mujeres en Uruguay hace noventa años tenemos el derecho al voto. Hemos incrementado la masa electoral, pero la subrepresentación en lugares de decisión sigue siendo obvia y cada vez que se habla de cargos de mayor poder es en donde más resistidas y más invisibles están las mujeres”, reflexionó.

Un ejemplo de esta subrepresentación es que en estas elecciones tuvimos 27 varones precandidatos y solo una mujer por el FA, lo que muestra que aquellos que detentan lugares de poder “obviamente” están resistiéndose a abrir canales para impulsar a las mujeres, dijo Abracinskas.

“Hay que apoyar a las mujeres para que tengan idoneidad en la contienda electoral más allá de que a los varones no se les exija idoneidad alguna. Otra condición para subsanar el déficit democrático es incorporar una agenda para superar las desigualdades de género, dado que se ha demostrado que son las desigualdades estructurales por las que atraviesan todas nuestras democracias y sociedades. En este caso, casi que no se cumplieron ningunas de las condiciones en las candidaturas, porque sólo se sintetizó en una mujer”, agregó.

La líder feminista sostuvo que durante estas elecciones no hubo posibilidades de optar entre varias candidatas.

“Ahora nos encontramos además con que la única candidata que se presentó (Carolina Cosse), que transitó por todo el proceso de selección de precandidaturas y es la segunda persona más votada dentro de las internas, ni siquiera en estas condiciones logró tener legitimidad, validez y apoyo para integrar la fórmula paritaria del FA”, agregó.

Todas estas situaciones que están pasando lo único que demuestran es que las fuerzas políticas han adoptado la paridad y la cuota por causa de una demanda del movimiento de mujeres, pero después no establecen los mecanismos correctos para que las mujeres puedan realmente ocupar espacios de poder, dijo Abracinskas.

“Creo que a partir de esta situación hay que discutir muy seriamente cómo no sólo se adoptan medidas de manera retórica, sino cómo se garantizan mecanismos en los que efectivamente las mujeres tengamos posibilidades para poder ser elegibles”, agregó.