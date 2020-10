Lista de buena fe de Peñarol en la Sudamericana

Peñarol dio la lista de buena fe para la Copa Sudamericana en la que aparecen varios juveniles más de los que estaban en la Libertadores; no están ni Ariel Nahuelpan ni Hernán Novick que aún no firmaron contrato.

Peñarol presentó la lista de buena fe para la segunda fase de la Copa Sudamericana, en ella no están el argentino Ariel Nahuelpan que llegó este lunes a Uruguay para incorporarse a Peñarol, pero antes de firmar contrato debe hacerse la revisación médica, por lo que los aurinegros no iban a arriesgar a tener un compromiso antes de la revisación. Tras la revisión médica, el jugador debe hacer la cuarentena, por lo que no jugará ninguno de los dos partidos frente a Vélez Sarsfield.

Tampoco está Hernán Novick que sería el segundo contratado, el jugador llegará a Montevideo el jueves y firmará bajo dos condiciones, que se cumplan lo arreglado económicamente, el jugador cobrará el sueldo mínimo 43.545 pesos, más 1.500 dólares por gol y 1.000 dólares por asistencia.

Pero además debe solucionar el tema de su desvinculación en Sol de América, por lo que tiene que traer la carta de la Federación Paraguaya de Fútbol aceptando su rescisión de contrato de común acuerdo con Sol de América al 2 de octubre.

Si aparecen varios juveniles más del club de los que ya estaban como Máximo Alonso, Alejo Cruz, Diego Méndez, Matias Bentos y Agustin Da Silveira, Lucas Graneri, Randall Rodríguez.

