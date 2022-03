Llamado a técnicos territoriales del Mides se hizo sin veedores

Los primeros días de marzo se publicaron los resultados del llamado a Técnicos territoriales para la Dirección Nacional de Gestión Territorial (DNGT) del Ministerio de Desarrollo Social (Nº 6163/2021) y un grupo de postulantes advirtió falta de transparencia en el proceso del concurso.

En algunos departamentos llamó la atención que la mayoría de personas que accedieron al cargo “son militantes o simpatizantes de partidos políticos que integran la coalición de gobierno”, según declaraciones de uno de los concursantes en Salto a Caras y Caretas. “No estamos en contra de las personas seleccionadas, todos precisamos el trabajo y tenemos derecho, pero observamos un criterio extraño en la selección y falta de transparencia”. Y añadió: “Al entrar a las redes sociales de algunas personas seleccionadas se puede ver el intercambio de comentarios y likes que confirman la afinidad con quienes realizaron la entrevista. Estuve tentando en hacer un listado con todos los seleccionados porque, en la mayoría de los casos, hay una foto en un acto partidario o con una bandera”, denunció el entrevistado.

Las personas que integraron el equipo que realizó la entrevista evaluatoria de este llamado fueron María Eugenia Taruselli, directora departamental del Mides e integrante del Partido Nacional; Dariella Sagnol, jefa del Mides vinculada al Partido Colorado; y Darío Racedo, técnico presupuestado del Mides. “Participó en la entrevista una persona del Partido Nacional y resultó seleccionado un correligionario suyo. Por otro lado, participó en la evaluación una representante colorada y seleccionaron a una militante de esa fuerza política”, cuestionó la fuente.

Esta situación se repitió en otros departamentos. Otra postulante consultada, que trabajó dos años como técnica de Mides, declaró que cuando se publicó el llamado “se dijo, informalmente, que tendrían preferencia extrabajadores”, pero no fue así. “En mi caso, no tengo observaciones, tengo cartas de recomendación, formación y experiencia requerida, y no llegué ni al puntaje mínimo para pasar a una entrevista. Al tiempo de postularme pensé que el llamado no había seguido su curso porque no aparecían novedades ni actas, como sucede en otros concursos. No sé qué puntaje tengo, pero parece que nuestras experiencias y estudios no valen nada y que el mérito principal era ser militante de la coalición”.

Sin controles ni veedores

La Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) se pronunció respecto a esta situación, ya que recibieron denuncias por parte de postulantes al llamado en diferentes departamentos del litoral del país. En diálogo con Carlos Moreira, integrante del sindicato, aseguró que se trata de “una situación muy grave que se viene dando en el ministerio desde hace tiempo”.

El dirigente explicó que Utmides le manifestó a las autoridades su postura en contra de la modalidad de contrato, ya que se trata de un cargo para realizar tareas de carácter permanente y propias de un funcionario público, pero financiado con préstamos internacionales. “Se contratan trabajadores y trabajadoras bajo una lógica de consultor, pero para desempeñar funciones públicas. Esto es una forma encubierta de ingreso a la administración pública porque, si bien el llamado sale en la Página de Uruguay Concursa -que es un servicio civil- no participa en las etapas del llamado por ser gestionado con préstamos de organismos internacionales. De esta forma, se pierden todos los controles que el Estado tiene para el ingreso a la gestión pública”.

Moreira enfatizó en que “si no se tienen los controles suficientes en los tribunales, son llamados que se pueden prestar para el clientelismo, como entendemos que pasó en los departamentos del interior con este llamado”. Ademas, la precariedad de los contratos es otro de los problemas que planteó el sindicato. “Son contratos por tiempos cortos, en los que la renovación depende de la discrecionalidad del jerarca, lo que genera una dependencia del trabajador sobre el jerarca que también se puede dar para situaciones de clientelismo o abuso. El trabajador depende de que a su jefe le guste o no su cara para mantener el puesto de trabajo”.

Selección discrecional

A pesar de los planteos del sindicato, la administración siguió adelante con el proceso, por lo cual Utmides solicitó participar en los tribunales en calidad de veedores con el objetivo de garantizar la transparencia, como se hace en todos los llamados públicos. “Se nos permitió estar presentes en el llamado de Montevideo, donde pudimos presenciar todas las etapas y establecer criterios para las entrevistas, evaluaciones y selección de personas. En este caso, creemos que se realizó de forma correcta, a diferencia de los departamentos del interior, donde reiteramos el pedido en varias oportunidades. Las autoridades nunca nos dijeron que no, sino que nos iban a convocar. Pero patearon la pelota para adelante y se terminó haciendo el llamado sin nuestra participación”.

Moreira confirmó que durante el proceso del llamado el sindicato recibió denuncias de trabajadores y trabajadoras de distintos departamentos del interior, como Salto, Rivera y Artigas, manifestando que, en algunos lugares, ni siquiera los tribunales estaban correctamente formados. “Eran los propios directores -cargos de confianza- quienes seleccionaban de manera discrecional qué personas querían que quedaran o no. Es una situación grave porque genera una mala forma de ingreso que, además, puede deteriorar el vínculo con el resto de los trabajadores e incluso con la tarea que se lleva adelante”.

El entrevistado aseguró que “no es la primera vez que esta administración hace eso” y que desde Utmides “lo vienen denunciando desde 2020”. “Cuando cerraron el programa Impulsa decidieron hacer contrataciones de personas en diferentes puntos del país bajo esta misma modalidad. En varias ocasiones se conformaron los tribunales sin la presencia de veedores por parte del sindicato y se instalaron tribunales que nos sabemos cómo funcionaron. Eso sirvió para que ingresaran personas que a priori, cuando veías sus perfiles, no eran las más calificadas entre las que se presentaron al concurso, lo cual también da para sospechas”.

La postura de Utmides

En este escenario, Moreira enfatizó que el planteo actual del sindicato es que “ninguno de los llamados del interior fue realizado de la forma correcta”, ya que “no pudimos participar en los procesos y ser garantía de transparencia”.

Consultado sobre la existencia de denuncias formales sobre esta situación, el dirigente expresó: “Estamos al tanto de que hay personas involucradas a los llamados que presentaron recursos de revocación del llamado y lo más probable es que en estos días se presenten más. Solicitaron las actas porque no han sido publicadas de forma transparente. Publicaron solo el puntaje global, cuando deben publicar cuántos puntos se obtuvieron en cada instancia del concurso -formación, entrevista, experiencia-. Eso es una irregularidad porque las actas deben estar claras, eso hace a la transparencia”.

El dirigente informó que el sindicato está evaluando si emite un comunicado o si toma otro tipo de acciones, ya que “el Mides está haciendo llamados en todo el país bajo estas modalidades”. “Cuando asumió este gobierno, en marzo de 2020, planteó la necesidad de generar una reestructura con una carrera en el Mides, se comprometieron a hacerlo en un plazo de seis meses y aún no lo hicieron. Lo que están haciendo, más que jerarquizar la estructura de los organismos públicos, es debilitarla a través del ingreso por la ventana de trabajadoras y trabajadores. Por tal motivo, estamos evaluando ir más allá de este llamado y cuestionar todas las formas en que se están administrando los recursos humanos en el Mides”.

Para el dirigente es claro que “no hay demasiada conformidad en las propias autoridades del gobierno”. “En dos años del nuevo Mides asumieron dos ministros, cambió tres veces la dirección general y tres veces la dirección de recursos humanos, lo cual demuestra que los organismos que se encargan de las cuestiones referidas a trabajadoras y trabajadores no han logrado dar con la tecla”.