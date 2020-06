Larrañaga anunció que hubo contacto con la DEA y agencias internacionales para que se instalen en el país

De acuerdo a información divulgada en el programa Así nos va de Radio Carve, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, afirmó que “se ha comunicado con la DEA (Administración para el Control de Drogas​ del Departamento de Justicia de los Estados Unidos) y con “otras agencias de seguridad internacionales” no agregando otra información que identifique a las mismas, con el objetivo de que se instalen y trabajen en Uruguay.

En la mencionada entrevista, Jorge Larrañaga declaró: “Nosotros tenemos conocimiento de que la DEA se fue del país porque no encontró respuestas en el gobierno anterior. No se fue porque estaba solucionado el tema del narcotráfico. Se fue a Buenos Aires porque -repito- nosotros tenemos información no oficial de que la DEA no recibía las respuestas que la institución requería en Uruguay”.

Y añadió: “Son contactos reservados que se tienen en función de buscar la colaboración de todas aquellas instituciones que nos permitan dar respuestas en materia de una lucha contra el narcotráfico que evidentemente tenemos que tener y librar en el país (…) Si no libramos esta guerra con toda decisión, con todos los costos que pueda tener, vamos a tener numerosos dramas en la vida nacional”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que otras agencias internacionales puedan operar en territorio uruguayo, el ministro declaró: “Yo he hablado con las agencias y me parece importante que puedan estar en el Uruguay porque el país precisa tecnología y recursos para poder tener más efectividad en la lucha contra el narcotráfico”.

Al referirse a los objetivos que se había trazado para el desarrollo de la política de seguridad pública desde el momento de su asunción, el ministro reconoció que se habían propuesto una multiplicidad de objetivos, cuyo calendario se vio afectado por la situación de emergencia sanitaria.

“Los objetivos es llevar adelante una respuesta contundente y fuerte en materia de seguridad pública que hemos procurado a lo largo de estos cien y picos de días, más allá del cumplimiento de todas las otras tareas que no pudimos llevar adelante (…) se está trabajando intensamente, obviamente hay dificultades de todo tipo porque es una tarea extremadamente complicada”, señaló.

Para el ministro, quien se ratifica como “un conocedor” de la realidad del ministerio del Interior, “las prioridades no han cambiado y sus perspectivas tampoco”, “seguimos con la misma línea y los mismos objetivos (…) no somos una persona de excusas y estamos trabajando para revertir una realidad impregnada de uno de los problemas más grave que tiene el país que es el narcotráfico” a quien identifica como el responsable de una parte sustantiva de los eventos criminales del país.