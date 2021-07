Llegó el día: Graciela Bianchi será vicepresidenta

“La gente no me votó para ser vicepresidenta o presidente de la República. Sé ubicarme, yo soy senadora”, dijo semanas atrás.

Graciela Bianchi había anunciado que “en cualquier momento, asumía como vicepresidenta”.

Y llegó el día. Este 24 de julio, la senadora asumirá el lugar de Beatríz Argimón, quien fue invitada por Naciones Unidas para representar a Uruguay en un evento.

Bianchi, por lo tanto, será vicepresidenta hasta el 30 de julio, por primera vez desde que asumió Luis Lacalle Pou.

“Puedo ser vicepresidenta (o presidenta) en cualquier momento. No lo fui todavía por la pandemia. La gente no me votó para ser vicepresidenta o presidente de la República. Sé ubicarme, yo soy senadora”, expresó Bianchi semanas atrás en una entrevista con el diario El País.