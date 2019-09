Llegó Xisco para jugar en Peñarol

El mallorquí, Francisco Jiménez Tejada, arribó a las 9:50 horas a Montevideo junto a su hermano; en la terminal aérea era esperado por el gerente deportivo, Carlos Sánchez y el secretario de prensa Diego Pérez.

Xisco habló en una pequeña conferencia de prensa, donde dijo: «Yo sé que no va a ser lo mismo que Europa, ya parto de esa base y luego hablas con compañeros o gente que está jugando aquí y es lo primero que te dicen, que aquí es totalmente diferente a lo que vienes conociendo en los últimos años».

«Por mis características muchos dirán que soy un nueve nato, pero también me gusta asociarme, no me gusta quedarme allá arriba a esperar, pero eso depende mucho de los compañeros que se tenga y el tipo de juego».

«Llego sin competir desde que acabó la liga en España pero llevo todo el verano trabajando por mi cuenta. Mis expectativas son ponerme a la orden del entrenador lo antes posible y ayudar al equipo en lo que se pueda desde lo individual y grupal».

El futbolista se dirigía directamente a la Española, donde le hacían la revisación médica y de allí iban al Palacio Peñarol para firmar el contrato por seis meses, con la posibilidad de renovar por un año más.

Luego de pasar por la sede lo llevaban a alojarse, almuerzo y se iban a registrar el contrato a la AUF y de allí al CAR, donde Peñarol entrena en la jornada, donde será presentado al plantel.

Xisco comenzará a entrenar este jueves por la mañana en Los Aromos.

Foto Rafael Castillo