Lo que puede cambiarlo todo

Olvídense de todo lo otro, porque dirigida a un público especialmente inocente, sino tonto, esto podría cambiar el resultado de las próximas elecciones en los Estados Unidos.

Parece que en una tienda de reparaciones en Delaware “encontraron” en la memoria de una computadora unos emails que parecen ligados a un operativo de una Agencia de Inteligencia extranjera, describiendo actividades de Joe Biden y su hijo Hunter, en el que se sugiere un encuentro de Biden padre y un representante de una firma de Ucrania que una vez hizo un pago a su hijo Hunter.

Se dice que si bien nada de esto está confirmado, el informante anónimo hizo llegar la noticia a NBC News.

Para ser más confiables, todas estas movidas han sido hechas por investigadores federales.

La novela viene relatada así: el FBI se apoderó de la computadora y su disco duro a través de la autorización específica de un “gran jurado”, y después del procedimiento fue publicado en el New York Post.

El FBI dice no tener comentarios al respecto.

El periódico informa que la noticia se originó se una serie de e-mails entre los Biden y los ucranianos que se los dio a conocer , nada más ni nada menos que el abogado de Trump, el inefable Rudolph Giuliani.

Todo esto es un es una historia reiterada que hoy parece repetida como comedia. Los memoriosos todavía recuerdan que al final de la campaña electoral anterior, cuando Hillary Clinton llevaba una ventaja de dos dígitos largos en las encuestas, en un reportaje que no hubo quien lo tomara en serio, cuando al mismo Giuliani se le preguntó que pensaba de la enorme diferencia entre ambos candidatos, respondió: “estamos confiados en triunfar”.

En esa ocasión, el periodista sorprendido insistió para saber cómo era posible que emitiera tal opinión, respondió: “espere a la noticia que se conocerá en un par de días y ahí me entenderá”.

A los dos días exactos -pocos, antes de unas elecciones que parecían decididas- apareció el director del FBI -Comway- anunciando que la largamente solicitada -por Donald Trump- reapertura de la investigación de los email encontrados en la computadora privada de Hillary Clinton y ya juzgados como no conflictivos para la seguridad del país, ahora se volverían a revisar porque se habían encontrado varios miles de mensajes

en la memoria de la computadora del esposo de la secretaria de Hillary Clinton (quien también muy convenientemente estaba siendo investigado por relacionarse con una menor y otras yerbas).

Aquella reactivación anunciada por Giuliani acerca de lo que con toda pompa los demócratas daban como caso cerrado, cayó como bomba, quitando protagonismo a todo lo demás, incluyendo una distracción imperdonable por parte de los responsables de la campaña demócrata, quiénes ignoraron todas las advertencias.

Como era de esperar, a los dos días exactos, explotó la bomba para satisfacción de Trump, que dejó de lado todo lo demás y se centró en esa investigación reabierta por el FBI como su caballito de batalla.

Se dijo que los email a revisar eran unos 30 mil, y que sería muy difícil concluir la investigación antes del acto eleccionario.

Por supuesto, las nuevas encuestas eran devastadoras, y seguro que Hillary Clinton al igual que medía humanidad, comenzaban a preocuparse.

Un par de días antes del acto eleccionario, Comway anunció que el FBI había logrado concluir su investigación, y que más bien había resultado ser una “reinvestigacion”, ya que no sabían cómo carajo esos email habían resultado ser los mismos email que ya habían revisado y concluido como “no comprometedores” y por lo tanto sin valor para acusar a la Clinton, por lo cual daban por concluido el potencial conflicto.

Lo que había pasado era nada, pero resultó ser suficiente. Obviamente, ni el mismo Trump lo hubiera creído, al punto que intento mil explicaciones disculpando su proceder.

Porque “nada paso”, excepto que como muy bien se había planificado y anunciado Giuliani, al menos un 20 a 25% de los votantes potenciales de Hillary Clinton, ante tal sombra de repetida sospecha, decidieran no votar a la sufrida señora Clinton.

La ausencia de tales votos, dio a Trump mayoría en Estados claves, aunque la mayoría en votos nacionales persistieron pero no alcanzaron.

Se dice que cuando un negocio funciona bien, lo recomendado es continuar haciendo lo mismo en lugar de arriesgarse a innovar, en política parece que sucede igual.

En mi barrio decían que técnico que gana no se cambia.

Giuliani y secuaces saben con los bueyes que aran -o sea quienes les dan o no su voto- y proceden en consecuencia.

Por supuesto que los responsables de la campaña de Biden desmienten todas las alegaciones derivadas de la famosa lapTop, y traen a colación el sinnúmero de teorías de la conspiración inventadas por Giuliani así como su comprobado envolvimiento con la trama rusa, la trama ucraniana, y cuánta trama este por ahí disponible.

Ahora bien. Que alegan en detalle estos tipos. Resulta que en abril del 2019, “alguien” llevó a reparar una laptop a una tienda de reparaciones en Delaware.

¿Porque Delaware?.- Se preguntará el lector.

Porque si bien Joe Biden es originario de Pennsylvania, antes de ser vice Presidente, fue Senador por el Estado de Delaware, estudio en Delaware, y a Delaware lo declara “su hogar”.

La respuesta a la pregunta del lector es: Se usó Delaware porque es posible que Hunter anduviera por ahí.

Razonando lo anterior, aquí en USA, cuando una computadora da cualquier tipo da problemas -y no es recién comprada para que valga la pena cambiarla utilizando la garantía- se le saca la memoria, el disco duro, o todo lo que proporcione información, y lo usual es que vaya a la basura, algo que no deben hacer distinto los Biden, a quiénes dinero para comprar una modesta computadora portátil no le falta.

Pues resulta que el dueño de la tienda, de nombre Mac Issac, se comunicó con el FBI, porque dice que en Abril del 2019 “alguien” dejó esa computadora para reparar, y como no fue a reclamada, decidió tomarla para uso personal, y ya que estaba, de puro curioso nomás, le vinieron unas ganas bárbaras de indagar en los correos privados del dueño original, y hete aquí que el tal Isaac afirma que encontró algo comprometedor para los Biden, y si bien no se aclara en forma precisa lo que se obtuvo de los Biden, que “lo está investigando el FBI”, se agrega que hay un vídeo de unos 12 minutos de duración que comprometen a su hijo Hunter, porque está teniendo sexo con una mujer no identificada.

Además, para hacerlo completo, Hunter admite en cámaras que tiene un problema con las drogas y como para muestra basta un botón, dicen que aparece fumando crack (la verdad que si es capaz de todo eso al mismo tiempo, el crack es Hunter).

El tal Issac dice que sospecha, que tal vez podría ser que la computadora la haya llevado a reparar Hunter Biden, porque encontró un sticker adherido a la laptop de la Fundación “Beau Biden”, que fue establecida con fines caritativos por Joe Biden después del fallecimiento de su hijo Beau por una enfermedad maligna.

Así que para Issac el hallazgo fue como el encenderse una lamparita, y decidió: “esto debo hacérselo llegar al FBI.

La novela abunda en detalles para volver más creíble la historia.

Cuenta Giuliani, que el tal Isaac, además de haber informado al FBI, hizo una copia del hard-drive y se la hizo llegar a Robert Costello, que es el abogado de Giuliani.

De ahí parece que se regó la cosa, porque en Diciembre de 2019 alegan que Steve Bannon, antiguo consejero de Trump y su Jefe de Estrategia, comentó que había llegado “algo” comprometedor para los Biden.

Está claro que no existe prueba alguna que vincule a Joe Biden con esta movida ni con la computadora ni con los correos ni con la tienta de Isaac. Por el contrario Issac no da pie en bola. Se contradice en todo lo que cuenta, al punto que no se sabe aún a ciencia cierta si fue quien contacto al FBI, o viceversa. Tampoco se sabe si la ya famosa lapTop existe, si el hard drive existe, si el vídeo es real o inventado o editado, y quien es en realidad Mac Isaac, al punto de que por haber visto “algo”, se le ocurriera contactar al abogado personal de Giuliani.

Habrá que estar atentos al desarrollo de los acontecimiento para ver si la sociedad americana cae otra vez en la trampa. Apenas dos semanas nos separan de la respuesta.

Todo esto es demencial y tal vez satánico.

Asusta pensar que hay un tipo con características tan desagradables, que tiene a un dedazo de distancia el famoso botón rojo con capacidad de desatar el gran cataplum.

Pero siempre como hay mucho para ver bajo el sol, entre tanta inmundicia siempre surge algo refrescante.

Esta vez le toco serlo a un joven con directo involucramiento con lo peor del sistema, circunstancia que sufrido desde la niñez.

Voy a transcribir apenas un poquito de una extensa declaración (merece ser leída en toda su extensión, pero ya lo escrito es suficiente: “Para quienquiera que se sienta abrumado o apático acerca de estas elecciones, no tengo algo más a que relacionarlo que con desesperación por escapar de este discurso político corrosivo.

En mi niñez pude observar de primera mano el tipo cruel y egoísta que es Donald Trump. Donald Me hacía desear escapar lo más lejos posible. Créanme cuando les digo: huir no resuelve el problema. Debemos ponernos de pie y luchar. La única forma de terminar con esta pesadilla es votar. Hay esperanza en el horizonte, pero la única forma de agarrarnos a ella, es votar por Joe Biden y Kamala Harris.”

En el título del artículo aparece un comentario: “No poseo la capacidad de cambiar el pensamiento de mi padre, pero juntos, podemos echar a esta tóxica administración del poder”.

El título de la declaración es: “Rudy Giuliani es mi padre. Por favor, a cada uno, voten por Joe Biden y Kamala Harris”.