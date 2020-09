Lo que votó la gente según el presidente Lacalle Pou y otras yerbas

El presidente de la República realizó hace pocos minutos diversas declaraciones ante consultas de periodistas a la entrada de la Torre Ejecutiva.

Los temas sobre los que fuera consultado abarcaron desde la situación con el Covid-19 en Rivera, la economía, las elecciones, la investigación administrativa sobre el ex secretario del anterior gobierno y su valoración sobre los últimos dichos del ex presidente José Mujica con relación a la contienda electoral.

Al responder sobre la situación sanitaria en el departamento de Rivera expresó: “este fin de semana estuvieron las autoridades allá y vamos a estar constantemente”, agregó que se había recibido un mensaje de la intendenta de Rivera, donde se señalaba la preocupación por los distintos brotes que se habían dado producto de la no observancia de las medidas adoptadas por parte de “algunos ciudadanos”.

Remarcó que la llegada de “turistas brasileños”, complejizaba la situación, pero afirmó “se estaba monitoreando de cerca la situación”.

Sobre “las complicaciones” que pudieran representar los próximos comicios departamentales, destacó que sería complicado para todos lados y no sólo para el departamento en el que hoy se concentra la atención sobre los diferentes brotes de Covid-19.

En este sentido exhortó al cumplimiento estricto por parte de la ciudadanía de las medidas dispuestas con relación al “distanciamiento físico y el uso fundamental del tapabocas”, “que la gente vaya y vote y se vaya para las casas” expresó.

Sobre posibles medidas y conversaciones con la contraparte brasileña, recordó que ya se habían hecho coordinaciones y que, en la actualidad, se realizaban contactos con las autoridades locales, aunque no descartó se iniciaran, en caso de ser necesarios contactos al más alto nivel, el presidente señaló que no se había iniciado ningún nuevo contacto por la situación actual en el departamento de Rivera.

“Desde el punto de vista del poder Ejecutivo todavía no porque estamos tratando de solucionarlo a nivel local, si es que no hay una situación en ese sentido, obviamente, hablaremos con cancillería o con el propio Bolsonaro”, señaló.

El presidente descartó que “a priori” se decidiera el eventual cierre de los free shop, “está arriba de la mesa, todo está arriba de la mesa”, dijo, “para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario”, remarcó repitiendo una frase que ya ha usado en otros momentos para referirse a posibles decisiones que signifiquen una contramarcha a las decisiones adoptadas.

“Cerrar los free shop hoy no está en los planes”, expresó y lo vinculó con la situación económica del país que, aunque no es similar a la de los países vecinos “no le conforman”.

Al ser consultado sobre la situación del ex secretario de Presidencia del gobierno de Tabaré Vázquez, Miguel Ángel Toma, quien hoy ocupa el cargo de Fiscal de Gobierno, expresó: «Si fuera un funcionario de confianza, ya no estaba en el cargo», señalando además las dificultades que representa remover a un funcionario público.

En este sentido, recordó que la destitución de un funcionario público, tiene como procedimiento el inicio y resolución de una investigación administrativa y luego un sumario, que, en caso de que se concluya su pedido de destitución, la misma debe ser aprobada por el Senado.

Consultado por los últimos dichos del ex presidente José Mujica, con respecto a la disputa electoral, expresó: “Estamos acostumbrados a que alguna gente impunemente banalice la actividad política y relativice todas las conductas, entre otras cosas, el primero de marzo no sólo hubo un cambio de gobierno, no sólo hubo un cambio de orientación económica, sino también hubo un cambio en eso, pasan a gobernar los que no insultan, los que no agravian y hacen de la excelencia un camino y los que admiran a los que se esfuerzan, no relativizamos absolutamente nada, esos son los cambios más importantes que se dan en el país y que creo que la gente lo pidió a gritos, está cansada del insulto y del agravio constante”.

Las declaraciones del presidente no contemplaron, sin embargo, la larga cadena de agresiones que han tenido los militantes de la oposición, incluidos en ellos agresiones físicas, las innumerables situaciones de corrupción en las intendencias del partido de gobierno y toda la gama de impunidades que, durante los años de gobierno de los partidos tradicionales, escamotearon a los uruguayos y uruguayas, saber dónde están los desaparecidos.

No hubo, hablando de agravios, ninguna expresión de condena, por parte del mandatario, a aquellos miembros del partido de gobierno que, amparados en el poder que ostentan, han sido protagonistas de delitos y usos de ese mismo poder para acceder a “favores sexuales”.

Pudiera pensarse que fue “un olvido”, el mismo “olvido” que sostiene todas las impunidades que hoy se silencian ante la ausencia de interrogantes serias, sobre aquellas cuestiones que ha tenido una clara manifestación popular en los últimos días.

Para responder hay que tener valor, pero para preguntar a los “poderosos” hay que duplicar la valía y la dignidad de aquellos que esperan realicemos las preguntas que importan.

Habrá que esperar al próximo domingo para ver qué es lo que “a gritos” vienen clamando muchos/as uruguayos/as.