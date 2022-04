López: «Esto no es un aumento, es un adelanto del ajuste de enero»

El presidente Luis Lacalle Pou anunció este lunes que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocará este martes al Consejo Superior Tripartito para que convoque a 88 mesas de negociación colectiva, que involucran a unos 300.000 trabajadores, donde se recomendará evaluar el adelantamiento del ajuste por inflación en el sector privado.

En tanto, el gobierno resolvió además agregar un 3% a jubilaciones y pensiones al aumento dado a principio de este año. También, se agregará un 2% de incremento a los funcionarios públicos. Ambos aumentos regirán a partir del 1 de julio de 2022.

El vicepresidente del Pit-Cnt, Joselo López, señaló que, cuando hay alguna medida que intenta mejorar el poder adquisitivo, “nunca hay que despreciarla y siempre es bienvenida”, pero “como todos sabemos, este gobierno tiene una manera muy particular de comunicar, y no da puntada sin hilo”. “En un artículo sobre la conferencia de prensa publicado en la página web de Presidencia se plantea que es un adelanto del ajuste que se va a aplicar en enero. Por lo tanto, esto no es un incremento que se pueda tomar a cuenta de la pérdida salarial que hubo, sino que es un adelanto”, afirmó.

Agregó que “mucho menos” se puede hacer la cuenta que hizo el presidente en la conferencia de prensa, que es sumar el 7% de aumento que los funcionarios públicos recibieron en enero más este 2% de julio, “para decir que a lo largo de este año va a haber un 9% que más o menos va a mitigar la inflación que pueda cerrar este año”. “No se puede hacer eso porque ese 7% ni siquiera cubrió la inflación del año pasado, que fue de 8%; entonces, hay que ver con mucho detenimiento, porque lo que se está anunciando no hace a la realidad de lo que va a suceder cuando cierre el año”, finalizó López.