Los eufemismos de Lacalle Pou: ahora quiere “adecuaciones” en los Consejos de Salarios

Lacalle Pou propuso revisar los Consejos de Salarios y desató otra gran polémica. Como antes lo había hecho al proponer un “shock de austeridad”, que no era “un ajuste como lo conocemos”, según sus palabras.

Otra vez con eufemismos, el precandidato del Partido Nacional habla ahora de “adecuaciones” para no hablar de “cambios” en un tema tan sensible para los trabajadores.

Los Consejos de Salarios son órganos de integración tripartita, creados por la Ley 10.449, que mediante el mecanismo del diálogo social, establecen salarios mínimos, categorías y otros beneficios.

Para “Luis”, como prefiere llamarse publicitariamente el hijo de Luis Alberto Lacalle, esta conquista social debe ser revisada. e ir hacia un modelo de cooperación y dice que la negociación “debe adecuarse al espacio geográfico donde esté la empresa”.

“Mantener Consejos de Salarios en igualdad de condiciones geográficas no parece muy lógico, no es lo mismo trabajar en un supermercado en la costa de Montevideo, que en Santa Catalina, no es lo mismo participar en un emprendimiento de una empresa que le está yendo bien o un rubro que no le está yendo bien, no es lo mismo justo una empresa puntual en un lugar del país que otra cosa”, recalcó.

Y a renglón seguido volvió a instalar el debate sobre la productividad, que para los gremialistas se lee como más horas de trabajo: “Productividad es que se trabaje más y se gane más, ¿y eso qué es? Que el empleado sea un buen trabajador para la empresa y que el dueño de la empresa sea un buen patrón. Si la empresa tiene más números, más rédito, que el empleado se beneficie”, agregó.