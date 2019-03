Los logros del gobierno según sus jerarcas

Por Lucía Barrios

Este viernes el presidente Tabaré Vázquez realizará el último balance de su gobierno en Antel Arena, una obra que ha sido considerada una conquista de esta administración y en particular de la exministra y precandidata Carolina Cosse. En este contexto, distintas autoridades realizaron para Caras y Caretas un balance de esta administración frenteamplista.

Afirmaron que los tres grandes logros de este período de gobierno han sido una mayor descentralización, inclusión social, justicia y estabilidad económica, sobre todo en momentos en que la región atraviesa grandes períodos de crisis. Consideraron que el Frente Amplio (FA) debe hacer visibles los logros que ha alcanzado en estos 15 años de gobierno ante las críticas de la oposición y el “peligroso” contexto regional que amenaza con eliminar las políticas sociales y los derechos de los trabajadores.

El subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y la directora general de Secretaría del Ministerio de Trabajo, Ana Santestevan, brindaron a Caras y Caretas sus respectivos balances.

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, sostuvo que esta administración ha cumplido con lo establecido en el programa del FA para el quinquenio, sobre todo en lo que tiene que ver con la inclusión social, ya que su objetivo como gobernante ha sido “hacer llegar la cultura a todos los rincones del país”.

Por su parte el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto, afirmó que hay tres logros a destacar en esta administración: la integración del sistema de cuidados como cuarto pilar fundamental del bienestar, la descentralización y la estabilidad del país frente a una región en crisis.

“Esta gestión hay que entenderla en el marco de 15 años de reformas que el FA viene impulsando. Fue un programa que logró balancear el crecimiento, la ampliación de la capacidad productiva del país y la redistribución al mismo tiempo. En este marco, destaco los siguientes tres logros en estos últimos años: la integración del sistema de cuidados, la descentralización y la estabilidad del país frente a una región en crisis”, afirmó Soto.

Según sus palabras, el gobierno le dio un “gran impulso” a la descentralización en la educación terciaria, con la inauguración de la Universidad Tecnológica en Fray Bentos, Durazno y Rivera. Además, sostuvo que “esta administración brindó los niveles de transferencia monetaria a intendentes y municipios más grandes de toda la historia del Uruguay”.

“Resaltar los logros ante el discurso de la oposición”

“Es el primer gobierno que va a poder entregar un país estable mientras Argentina y Brasil se encontraron en crisis. Argentina ha estado dos veces en recesión, con una devaluación fenomenal, y Brasil ha tenido el año de crisis más profundo de su historia”, dijo Soto.

En ese contexto, sostuvo que es “necesario que los frenteamplistas protejan las transformaciones alcanzadas ante el discurso de la oposición y el peligroso contexto regional”.

“Es necesario proteger los logros sociales de estos años en un contexto de crisis regional e internacional. Esta última gestión fue hecha en un contexto complejo, pero que a pesar de eso protegió y potenció los logros. Parte de lo que se va a discutir en esta campaña electoral es cómo sigue esta película, cuáles son los próximos 15 años de reforma. Hay dos proyectos de país, no podemos olvidarlo”, agregó.

En la misma sintonía, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, afirmó a Caras y Caretas hace unas semanas que si la derecha ganara las elecciones, las políticas sociales “correrían peligro”; sin embargo, sostuvo que como el FA va a ganar el cuarto gobierno, Uruguay será una “isla” dentro de la región.

“Estamos quedando como una isla en la región. Es la época de Donald Trump (EEUU), Jair Bolsonaro (Brasil) y Mauricio Macri (Argentina), no importa si llegaron con elección o sin ella, lo que están haciendo es una embestida feroz contra el pueblo. Vamos a pelear para que el cuarto gobierno del Frente pueda seguir desplegando estas políticas”, agregó la ministra.

“Un Uruguay de cerca y otro de lejos”

El vicecanciller Ariel Bergamino afirmó hace unas semanas que ha existido un “cambio profundo” desde la administración del FA y que las críticas que realiza la oposición son “pesimistas” y no obedecen a la realidad.

“Este país no es el mismo que el de 2005. No es perfecto, pero es bastante diferente y mejor. (…) La labor del gobierno en materia de inserción comercial es abrir puertas y establecer marcos. Eso es lo que hemos hecho desde 2005. Hemos abierto muchas puertas y establecido muchos marcos”, agregó.

Consideró que existe un “Uruguay de cerca y otro de lejos”, ya que muchas veces los ciudadanos que están en el país no perciben la realidad “adecuadamente”.

“Hay un Uruguay de cerca y otro de lejos. A veces los uruguayos estamos tan cerca de nuestra propia realidad que no la percibimos adecuadamente. Creo que esa visión pesimista, gris, de que estamos aislados, que Uruguay es caro, obedece más a una estrategia electoral y a una visión de sí mismo. A veces vemos las cosas como somos nosotros. Veo muchas críticas, muchas voces de alerta y alarma, pero veo pocas propuestas. Creo que la oposición no debe sólo cumplir su rol de oposición, sino que también el de alternativa. Yo no veo, lo digo con todo respeto, una condición de alternativa en la oposición uruguaya”, agregó.

Logros en Educación

Muñoz: “Lo que hemos hecho es hacer llegar la cultura a todos los rincones del país”

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, sostuvo que el principal objetivo de esta gestión frenteamplista ha sido “hacer llegar la cultura a todos los rincones del país”.

“Como en toda gestión siempre nos quedan muchas cosas por hacer porque uno siempre quiere hacer todo más rápido. Sin embargo, hemos cumplido con lo que estaba establecido en el programa del Frente Amplio para el quinquenio. Lo que hemos hecho es hacer llegar la cultura a todos los rincones del país. Se ha iniciado una excelente ruta que va a dar sus frutos en los próximos años”, dijo Muñoz.

Según sus palabras, aún quedan cosas por hacer, como es el proyecto de ley de la Universidad de la Educación, que ha sido “frenado” por la oposición, ya que “no vota el cogobierno”. La otra iniciativa que queda por hacer es la ley de derechos culturales, que se enviará próximamente al Parlamento, afirmó la ministra.

Además, sostuvo que durante su administración se ha apoyado la refacción y la reconstrucción de los teatros y museos para el interior del país, porque son “muy importantes para el conocimiento de la historia”.

“Lo que hemos hecho es hacer llegar la cultura a todos los rincones del país. Se ha iniciado una excelente ruta que va a dar sus frutos en los próximos años. También se ha mejorado la infraestructura edilicia en educación y se ha producido un aumento de los grupos para la enseñanza media. Estos logros tendrán un impacto positivo que podrá verse en los próximos años en Secundaria y UTU”, agregó.

El Ministerio de Educación en su página web destaca las siguientes cifras para describir esta administración:

Se universalizó la educación inicial para niñas y niños de 4 y 5 años en este período.

En los últimos 17 años la no promoción en Primaria se redujo en 5,8 puntos porcentuales.

En 2017 más de 9 de cada 10 jóvenes (97,1%) de entre 12 y 14 años asistieron a un centro educativo y 8 de cada 10 (81,9%) lo hicieron sin rezago al nivel.

Entre 2006 y 2017 la matrícula en Educación Media Básica aumentó 15,7%.

La UTU duplicó su matrícula y desarrolló cursos de nivel terciario en todo el país.

Está funcionando una segunda universidad pública, con vocación tecnológica y mirada puesta en el interior del país.

Entre 2010 y 2017 se crearon en Secundaria 2.464 nuevos grupos.

En 2015 y 2016 se construyeron 25 locales nuevos, 10 escuelas, 8 liceos, 3 de UTU y 1 de formación en educación y se realizaron ampliaciones en otros 161.

En 2004, el presupuesto para la educación representaba el 3,15% del Producto Bruto Interno, en 2016 llegó a 4,84%. Mientras que en 2004 el PIB era de 13.700 millones de dólares, en 2016 superó los 54.500 millones.

En el período 2004-2017 el gasto público en Educación creció en términos reales a una tasa promedio anual de 7%.

Logros en materia laboral

Santestevan: “Uruguay es reconocido como uno de los países con las normas laborales más avanzadas”

La directora general de secretaría del Ministerio de Trabajo, Ana Santestevan , sostuvo que Uruguay goza de gran reconocimiento a nivel internacional por sus normas laborales, muchas de las cuales fueron impulsadas en esta administración de gobierno.

“Uruguay suele ser reconocido a nivel internacional como uno de los países con las normas más avanzadas en materia laboral. En este período de gobierno se firmó por primera vez el programa tripartito de trabajo de la OIT. Además, por primera vez en la historia, en este período, vino dos veces a Uruguay el director general de la OIT, quien señaló que, si hubiera una copa mundial de protección social y laboral, no tendría dudas de que Uruguay la habría ganado. Esto realmente nos llena de orgullo. Cada vez que salimos al exterior por cualquier evento, Uruguay está absolutamente despegado en términos de protección social” afirmó Santestevan.

Asimismo, la funcionaria brindó los siguientes datos sobre la administración del Ministerio:

Desde 2004 a 2018 los salarios han crecido un promedio de un 55%.

Santestevan afirmó que, durante esta administración, el ministerio ha tenido una “fuerte iniciativa normativa”, ya que ha impulsado y elaborado las leyes “muy conocidas y trascendentales” como la Ley de Cincuentones, la Reforma de la Caja Militar, el régimen de licencias parentales, inserción laboral de discapacitados y el Fondo de Garantías Laborales.

Durante esta administración el equipo de conducción del Ministerio se integró por primera vez en la historia no solamente con técnicos, sino también con representantes del sector empresarial.

Esta administración tuvo que encabezar dos rondas consecutivas de Consejos de Salarios que fueron las “más grandes de la historia del país”, con más de 220 ámbitos de negociación, señaló Santestevan.

La Dirección Nacional de Trabajo ha atendido a más de 9.500 conflictos, alcanzando el 98 por ciento de acuerdos, lo que significó un “altísimo” porcentaje de éxito, dijo la funcionaria .

Se realizaron más de 130 audiencias individuales y 216 consultas a trabajadores en materia de derechos y liquidaciones.

En esta administración se ha avanzado en la articulación del Ministerio con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Mientras que en 2014 Inefop capacitaba a 18.000 trabajadores, en 2018 brindó cursos a 130.000.

Cifras económicas

Uruguay ha tenido crecimiento ininterrumpido con el PBI per cápita más alto de la región

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Uruguay tiene el Producto Bruto Interno per cápita más alto de Latinoamérica y la mejor distribución del ingreso de los países de la región.

Uruguay ha presentado un “crecimiento ininterrumpido” durante los últimos 15 años que ha promediado en 4,5 puntos por año.

Uno de los logros de estos 14 años de gobierno frenteamplista es que Uruguay se ha desacoplado de los ciclos económicos regionales, señaló el MEF.

Mientras que en 2005 Uruguay comerciaba con 40 o 50 países, en este momento lo hace con más de 140 países.

Uruguay ocupa primeros puestos de países latinoamericanos en rankings de estabilidad

Según el MEF, “Uruguay es un bastión de estabilidad institucional y social en una región volátil al ocupar los primeros puestos de países latinoamericanos en los rankings internacionales”.

Este país ocupa el primer puesto del Índice de Percepción de la Corrupción (Transparency International 2017), Índice de Democracia (Economist Inteligence Unit 2017), Índice de Prosperidad (Legatum Institute 2017), Índice de Estabilidad Política (Worldwide Governance Indicators 2017) y del Índice de Inclusión Social (Americas Quarterly 2016).

Logros en vialidad

Murro: “Estos 15 años han sido los de mayor transformación vial que ha tenido el país”

El Ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo a Caras y Caretas en diciembre de 2018 que estos 15 años de administración frenteamplista son en los que más se ha invertido en materia vial, alejando al país del “abandono que tenía” con los gobiernos de la oposición.

“Se sorprendería cualquiera si se pone a recorrer el país. Desde luego estos últimos 13 años son en los que ha existido mayor inversión y mayor transformación, alejando al país de una suerte de abandono que tenía y llevando la calidad de la red a un nivel superior. Eso obviamente no resuelve todos los problemas, no es que ya esté todo hecho, esto es un trabajo que hay que seguirlo permanentemente para poder sentirnos tranquilos en el futuro”, agregó.

El jerarca también salió a contestarle a la oposición por las críticas que ha realizado. Dijo que muchos utilizan algún defecto que pueda existir en alguna ruta por fines políticos, “tomando de rehén la suerte del país” y realizando “comentarios absolutamente irresponsables”.

Además, el ministro brindó las siguientes cifras sobre su gestión:

Mientras que en 2017 el ritmo de inversión en infraestructura vial fue de 480 millones de dólares, este año se alcanzaron más de los 505 millones de dólares.

De los 9.000 km de carreteras nacionales que corresponden al Ministerio de Transporte, el gobierno ha construido 3.300 km.

Durante esta administración han existido intervenciones en cerca de 30 puentes, están en obras unos 14 o 15 y está previsto el refuerzo de otros 18 puentes más.

Las próximas obras que se proyectan para este año son: el ferrocarril central, la transformación de la ruta 5, la culminación de la ruta 26 entre Paysandú y Tacuarembó y la reparación de las rutas 8 y 2.

Políticas impulsadas por el Ministerio de Defensa