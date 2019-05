“Los medios me dijeron que era un intendente débil porque era joven”

Di Candia sostuvo que muchas de las críticas que recibió por parte de diversos actores políticos fueron por prejuicio. Además, consideró que esos rechazos tuvieron que ver con que él no es “políticamente correcto”. “Siempre soy leal a lo que pienso a pesar de que muchas veces me juegue en contra”, agregó.

La asunción del intendente más joven de Montevideo, Cristian Di Candia (37 años), hace poco más de un mes ha generado reacciones de rechazo y de apoyo por múltiples actores del sistema político. A pesar de que algunos medios lo llamaron “intendente débil”, Di Candia logró pararse en el debate público y generó reacciones de rechazo por parte de muchos líderes del Partido Nacional (PN), como fue el caso del precandidato Jorge Larrañaga o el del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. Di Candia dijo a Caras y Caretas que muchas de esas críticas se debieron en parte por ser joven y por no ser “políticamente correcto”. “Lo políticamente correcto la mayoría de las veces es hijo de la tibieza, de la complicidad o de la comodidad. A mí no me gusta. Nunca lo hice desde que comencé a militar”.

“Cuando asumí algunos medios dijeron que era un intendente débil. Creo que mi juventud influyó en ese tipo de planteos. Hay algunas afirmaciones que no se hacen cuando la persona que ocupa el cargo tiene más de 60 años. Ya llamaba la atención cuando asumí la Prosecretaría; sin embargo, no sucedió nada, pudimos desarrollar muchos proyectos y todo salió bien”, agregó.

Consideró que la actitud de los medios también se debió a ese mismo “prejuicio” y “botijeo” que es “fomentado por el sistema que vivimos”.

“Los medios también están acostumbrados a un intendente mayor de 60. En todo caso habrá que demostrar que lo generacional también puede tener fortalezas importantes”, agregó.

Sostuvo que si un jerarca de la intendencia trabajaba 6 horas, él lo hacía 12 para “legitimarse en el cargo”.

“Siempre a la mujer se le pide más y a los jóvenes también. Lo que hay que hacer es demostrar. Las transformaciones culturales llevan su tiempo y a uno le toca ser parte de ese cambio. Seguramente esto ayude a que dentro de 5, 10 o 15 años alguien con 35 años pueda llegar por elección a la intendencia y que se asuma como algo natural”, agregó.

“Mi postura de las jineteadas tiene que ver con ser leal a lo que pienso”

En las últimas semanas Di Candia no sólo recibió críticas por parte de los medios de comunicación; sino que algunos políticos del PN rechazaron sus declaraciones con respecto a las jineteadas de la Rural del Prado.

La muerte de un segundo caballo durante esa celebración desató la decisión de Di Candia de cerrar la Criolla sin el acto oficial y de analizar la posibilidad de eliminar las jineteadas de ese evento.

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana (PN), dijo el 23 de abril a El Observador que el planteo de Di Candia responde a una “profunda ignorancia” y aseguró que si efectivamente son prohibidas las jineteadas en la Criolla, invitará a los intendentes del interior a organizarlas en los departamentos que gobiernan. “Si en Montevideo van a jinetear con caballitos de palo, que la tradición siga en el interior”.

Por su parte, el precandidato blanco Jorge Larrañaga también criticó la postura de Di Candia. «Resulta que fracasaron las políticas sociales, educativas y las políticas de seguridad llevaron a guarismos criminales récord y una situación incontrolable en las cárceles. Y en medio de todo eso, el intendente de Montevideo amenaza con suspender las jineteadas porque murieron dos caballos, cuando todos los días en los carritos que llevan basura no se sabe qué pasa con los caballos», dijo Larrañaga, informó Montevideo Portal.

En la misma sintonía, el senador y exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, dijo el 25 de abril que Di Candia “se embretó” y ahora “está tratando de tirarles a otros el problema que generó solo él”, informó la diaria.

“Es clarito, si Montevideo no quiere hacer las jineteadas, tiene que decir que no las quiere hacer más y punto, pero eso de hacer una encuesta de opinión… (Di Candia) tiene que gobernar”, agregó.

Por su parte, Di Candia afirmó que su postura “tiene que ver con ser leal con lo que piensa” y que las críticas por parte de la oposición no le asombran.

“Mi postura de las jineteadas tiene que ver con ser leal a lo que pienso. Se lo planteé al gabinete. Estaba dispuesto a buscar un camino consensuado con el equipo de trabajo. El intendente no es un dictador ni mucho menos, no va a tomar medidas sin escuchar a la Junta Departamental”, afirmó Di Candia.

Dijo que mandó a hacer una encuesta, un estudio antropológico y pidió opinión a la Junta Departamental para tomar una decisión.

“Cuando tengamos todos estos insumos veremos cómo se resuelve el tema de las jineteadas. Que va a haber criolla no hay duda, es una fiesta súper popular, de encuentro entre el campo y la ciudad, que la intendencia reivindica y que va a seguir existiendo. Lo que está en discusión es si van a haber jineteadas o no”, agregó.

Con respecto a las críticas de Botana, Larrañaga y Besozzi, afirmó que “es normal que a hombres mayores 60 años y de una ideología diferente a la mía les parezca que mis posiciones no son correctas”.

“Por ejemplo, lo raro sería que a Larrañaga, hombre del Partido Nacional, de clase alta y de 60 años le parezca bien mi postura. No me asombra para nada”, agregó.

Una ciudad transgresora

Di Candia afirmó que pretende hacer de Montevideo una “ciudad transgresora”, que esté abierta a las “nuevas agendas de la renovación”.

“Una ciudad transgresora implica romper con algunos cánones preestablecidos y dados como lo políticamente correcto. Creo que lo políticamente correcto la mayoría de las veces es hijo de la tibieza, de la complicidad o de la comodidad. A mí no me gusta. Nunca lo hice desde que comencé a militar ya hace mucho tiempo y, cada vez que tuve que tomar decisiones entre mi convicción y la corrección política, elijo mi convicción”, reflexionó.

Sostuvo que existe un “cálculo lamentable” por parte de algunos políticos de intentar hacer lo que la ciudadanía leería como positivo para tener determinados réditos electorales.

“Creo que no todo es tan lineal, que la ciudadanía valora mucho la gente que se mueve por sus convicciones, incluso a veces estando en contra. En ese sentido, la honestidad en los planteos es importante”, agregó.

Di Candia consideró que es necesario impulsar nuevas agendas, como lo fueron en su momento la ley de salud sexual reproductiva, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis.

“Fueron planteos completamente transgresores que el Frente Amplio no estaba dispuesto a llevar; sin embargo, no solamente los impulsó, sino que los votó y los defiende como parte de su capital político. Seguramente haya planteos que ahora no se conciben como realizables, pero quizás dentro de 5 años sí lo sean. Encontrar esos caminos es una parte necesaria para renovar al sistema político en general”, agregó.

Dijo que un proyecto transgresor tiene que ser algo que dentro de 40 años haga que la gente mire con sorpresa la capacidad de percepción de futuro que se tuvo en el pasado.

“Cuando impulse un proyecto, quiero ver algo que a mí me parezca disruptivo. Tiene que ser por el futuro del mercado del trabajo, por la vivienda y por la innovación. Pero también hasta el punto de vista estético tiene que ser disruptivo. Pero recordemos que la capacidad de pensar de esta forma Uruguay la tuvo siempre. En 1912 Batlle y Ordóñez hablaba del bienestar animal. Tuvimos siempre personas que eran capaces de pensar en un formato transgresor, recuperar eso es la capacidad de generar futuro en el presente”, agregó.

Por último, afirmó que su principal responsabilidad en lo que queda de la gestión de esta administración es “llevar el buque a buen puerto”.

Recuadro 1

“Posturas del PN que critican Ley de alcohol cero son irresponsables”

El intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, dijo a Caras y Caretas que las críticas que se le han realizado a la Ley de alcohol cero por parte del Partido Nacional, más específicamente las que enunció el precandidato Luis Lacalle Pou, “son absolutamente irresponsables con la vida de la gente”.

“Por suerte venimos en un camino de transformación cultural profundo que es lo que realmente importa. Hace 10 o 15 años la gente iba en auto a un cumpleaños cuando había tomado y era muy difícil que se discutiera sobre este tema. En cambio, hoy en día la mayoría de la gente es mucho más consciente de los riesgos. Está comprobado en todas las estadísticas en todas las ciudades del mundo que el alcohol genera una pérdida de reflejos importante a la hora de manejar”, agregó.

Recordó que Montevideo tiene una siniestralidad de 8 personas cada 100.000 cuando el promedio nacional es de 14 cada 100.000.

“Incluso hay departamentos en Uruguay que tienen una estadística de 20 muertos cada 100.000 contra 8 en Montevideo que tiene unos cuantos autitos más, por decirlo así. Entonces, me parece que discutir desde otras tiendas partidarias cuando tienen sus propias intendencias con estas cifras parece al menos desinformado o irresponsable con la vida de esa gente”, agregó.

El 23 de noviembre del año pasado el precandidato Luis Lacalle Pou dijo que tomar una “copita de vino” se convirtió en “un pecado capital” luego de la ley de cero tolerancia al alcohol para conductores. Además, afirmó que, de llegar al gobierno, la tolerancia aumentará de 0% a 0,3% por litro de sangre.

Recuadro 2

“Es ridículo pensar que se rompe más la ciudad cuando se está en elecciones”

Di Candia salió a responder algunas críticas por parte de algunos sectores políticos que afirman que en período de elecciones se intenta inaugurar muchas más carreteras y espacios públicos a cambio de conseguir más votos.

“Es ridículo ese planteo porque, si hay alguien a quien le hubiese interesado que toda la ciudad esté pronta y que todas las cintitas estuvieran cortadas en año electoral sería al exintendente que hoy es precandidato presidencial. Uno lo que menos quiere es llegar a año electoral con toda la ciudad en obras”, señaló.

Sostuvo que las obras que se realizan en la ciudad generan el mismo malestar que las que se realizan adentro de los hogares.

“Uno está enojado porque tiene el nailon en el piso, porque está lleno de polvo y porque tuvo que correr los muebles. En la ciudad es igual, las obras generan molestias, pero cuando están prontas todo el mundo las disfruta, cambia el espacio público, la movilidad y la infraestructura”, agregó.

Recordó que la ciudad tiene un “shock de infraestructura de 600 millones de dólares que es histórico”.

“Esas obras van a generar ruido. La realidad es que si se fueron atrasando tuvo que ver con la implementación del Fondo Capital. Los resultados son todos positivos, más allá de que quizás algunas obras se hayan atrasado un poco”, agregó.

Recuadro 3

“Los valores de antes eran mucho más violentos que los de ahora”

Di Candia dijo a Caras y Caretas que no considera que se esté ante una campaña electoral más violenta y aseveró que los valores de antes eran “mucho más agresivos que los de ahora”.

“No sé si estamos ante una campaña más violenta. En 1904 resolvían todo con lanzas. A veces decimos que la juventud está violenta, pero en realidad esos valores que se destacan de antes a veces eran mucho más violentos que ahora. Creo que hoy está todo mucho más a la vista”, reflexionó.

Lo que está cambiando son ciertos códigos y las redes sociales están generando un nivel mucho mayor de exposición de lo violento, agregó.

“Hoy todo lo que pasa se sabe, se muestra, se saca una foto, un video y está a la vista. Eso tiene procesos negativos desde el punto de vista social, porque hay efecto-contagio. También tiene su parte positiva. Hoy hablamos de la cantidad de mujeres que son asesinadas en manos de su pareja, algo que antes no lo sabíamos”, señaló.

Futuro político de Cristian Di Candia

El intendente más joven de Montevideo afirmó a Caras y Caretas que aún no ha pensado en su futuro político y que lo analizará con “mucha más tranquilidad” de cara a 2024 o 2025.

“No lo sé en realidad. No es algo que haya pensado mucho. Yo siempre digo que el único momento que existe es el presente. Yo me considero un ser político. Toda mi vida me apasionó la posibilidad de generar cosas colectivas para llevar adelante proyectos. Cuando en algún momento abandoné la actividad política en 2010, pensando que no volvía más a hacer nada político partidario, durante esos 4 o 3 años fui secretario general de un sindicato, presidí un sindicato y generé una ONG. No pude nunca zafarle a estar generando cosas en colectivo con otras personas. Así que en ese sentido la vinculación a proyectos colectivos va a estar siempre. Yo termino el cargo de intendente en julio de 2020, fecha en la que ya pasó todo lo electoral, así que en cualquier caso pensaré mi futuro político para 2024 y 2025 con mucho tiempo y tranquilidad”, agregó.