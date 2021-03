La grabación de una charla entre el cesado director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Enrique Montagno, y el excabildante Enrique Puppo pusieron en evidencia el grado de clientelismo y persecución que se vive en ese organismo. “Han demostrado manejarse con clientelismo, con persecuciones, hablan de purga, algo muy serio. Los que decían se acabó el recreo son los dueños de la fiesta”, dijo a Caras y Caretas la expresidenta del organismo durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Susana Muñiz.

En ese marco, las integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes por el Frente Amplio (FA), Cristina Lustemberg y Lucía Etcheverry, entienden necesaria la comparecencia del presidente del organismo, Leonardo Cipriani, para acarar la situación y dar explicaciones.

La edición de este jueves del semanario Búsqueda dio a conocer los detalles de la conversación entre los cabildantes, en la que Montagno señala que Cabildo Abierto (CA) debería tener más cargos en el organismo y que él solo colocó a 135 personas. Afirmó que hay que hacer una purga de funcionarios frenteamplistas y cuestionó a Cipriani porque a su juicio no tiene voluntad para hacerlo.

“Lo que han demostrado es manejarse con clientelismo, con persecuciones, hablan de purga, algo muy serio”, señalo Muñiz comentando lo publicado.

Destacó que “no es cierto que los gobiernos del Frente Amplio se hayan manejado así. De hecho prácticamente todos los cargos eran concursables y casi todos se concursaron”.

Respecto a las persecuciones e intentos de purga en el ente, indicó que “profesionales, cientos de técnicos y técnicas de todo el país señalan que han sido objeto de persecuciones. Desde cirujanos, enfermeras, médicos. Nos escriben todos los días señalando estas situaciones. Por lo tanto la primera reflexión que surge es que no se terminó el recreo. El recreo empezó y Cabildo Abierto demostró ser el dueño de la fiesta”.

Para Muñiz las responsabilidades en este caso son compartidas. Sostiene que “la responsabilidad de que haya persecuciones, purga, clientelismo, que hayan puesto gente que responde a uno u otro director, en realidad está hablando de un procedimiento que si bien lo pudo haber hecho Montagno, también es cierto que este no está en el directorio por el Ejecutivo solo. Hay responsabilidades que son compartidas”.

En este contexto, Muñiz recordó su salida del directorio de ASSE. “Cuando yo renuncié no sabía que el vicepresidente había colocado como asesora suya a la novia de su hijo. Yo entendí que nos teníamos que retirar los tres miembros designados por el Ejecutivo y así se lo planteamos al presidente de la República. Y este estuvo de acuerdo. Entendió la situación. Yo no me podía hacer cómplice de esa situación. Acá sucede una cuestión mucho más grave porque se denuncian cosas más serias. No es que pusieran a una persona sino que se habla de 135 cargos. Entre ellos también han nombrado a personas que son familiares de algunos, pero además hablan de purgas y clientelismo”.

“Por lo tanto si un directorio de ASSE tuvo que renunciar en pleno por una situación bastante menor que esta, ¿qué puedo opinar? Creo que en verdad es una situación muy grave que pone en riesgo la institucionalidad, deja muy mal parado a todo el gobierno”, subrayó.

“No basta con que se diga que es de Cabildo Abierto. Creo que amerita, inclusive, que se hagan las investigaciones correspondientes porque no se sabe de cuántos funcionarios estamos hablando, ni de cuántos fueron purgados, ni cuántas situaciones irregulares como esta hay. Acá hablamos de una pérdida, primero de los derechos de los funcionarios y por otro lado una pérdida de la institucionalidad, que es muy grave, en el principal prestador del país”, sentenció.

Charla de a dos

Durante la charla, que tuvo lugar el pasado 23 de febrero y que fuera consignada por Búsqueda, Montagno se ufanó de haber llegado a ASSE “con un tenedor, con un escarbadientes. Yo vine vestido de piloto a correr en una cachila y estaba al lado de un Lamborghini. ¡Hoy la cachila corre! No soy mayoría (en el directorio), soy minoría, pero me ganan por los faroles”.

“Yo sé de gestión, me encanta, aunque no soy político, pero generé una estructura acá. Yo tengo una estructura montada en ASSE gigantesca”, dijo más adelante.

“Hoy, en un año, tengo montado eso. Que si el año que viene se fuera el Partido Nacional y le dejan ASSE a Cabildo, yo en 48 horas le monto toda una estructura con gente de Cabildo acá adentro”, se ufanó.

Más adelante se refirió a las negociaciones con el Partido Nacional para acceder a los cargos en el Estado y reconoció la inexperiencia de Cabildo en ese sentido. “Yo no soy mejor ni peor que nadie, pero si yo hubiera estado en las negociaciones habría actuado de una forma muy diferente. ¿Y qué me avala a mí? ¡Yo acá tengo 135 cargos! Esos 135 cargos los conseguí yo. Suena soberbio, pero me puedo ir a mi casa mañana con la alegría de haber hecho eso”.

Para Montagno, CA debería tener más cargos. “Ahí es donde está el gran problema. Nosotros no sabíamos los cargos que había. Y estos locos (por los dirigentes blancos) son muy astutos, porque lo jodieron al Partido Colorado y nos jodieron a nosotros […] ¡Son unos reverendos hijos de puta! Nos cagaron en los cargos… ¡Nos recagaron en los cargos! Y hoy se cagan de risa”.

Más adelante, hablando del gobierno que su partido y él mismo integran, dijo que “el covid ha sido un elemento lamentable, porque hay 500 personas muertas, y mucha gente muy mal, pero ahora pasa y esto se incendia, porque la desocupación va a ser mayor, y porque la política que está llevando el gobierno es un culo, la está llevando mal y no está trabajando en equipo”.

Auguró que “la coalición se va a romper y se va a romper feo”.

Respecto a las purgas fue muy claro: “Yo pienso que si ellos hicieron purga nosotros tenemos que hacer purgas, y mala suerte”.

“Si yo te tengo que arrancar la cabeza porque eras frenteamplista, te la tengo que arrancar, simplemente buscá a los tipos que judearon”, dijo.

Una vez conocida la conversación, el presidente Luis Lacalle Pou pidió a Montagno que dejara su cargo, lo que el cabildante aceptó tras consultarlo con el líder de su sector, Guido Manini Ríos.

FA quiere convocar al Parlamento a Salinas y al directorio de ASSE

En el Parlamento los representantes del Frente Amplio en las comisiones de Salud están trabajando para convocar, primero, a los integrantes de las comisiones de ambas cámaras, y manejan la posibilidad de convocar al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani.

“Sobre eso estamos trabajando con la diputada Lucía Etcheverry”, explicó a Caras y Caretas Cristina Lustemberg. “Dada la gravedad de las declaraciones creemos que amerita una respuesta institucional, por más que el presidente ya pidió la renuncia”, agregó.

Indicó que el FA quiere una explicación en el ámbito parlamentario.

“La renuncia amerita una citación de la comisión porque queremos tener explicaciones. Realmente las declaraciones tienen un tono que amerita la respuesta institucional y que sea convocado el ministro y el directorio de ASSE”, precisó.

Respecto a la renuncia de Montagno, solicitada por el presidente Luis Lacalle Pou, entendió que esta “no resuelve la situación. Es una buena señal pero no solamente sustituyendo, sino que sabemos la realidad y cómo está diseñada la política institucional, más en la coyuntura de pandemia y la sensibilidad que tiene para la población el manejo de las instituciones de salud”.

Recordó que ASSE es el prestador de salud más grande del país. Atiende a 1.400.000 usuarios y cuenta con más de 33.000 funcionarios y unos 500 centros de atención.

“Queremos ver cómo los integrantes de la coalición han manejado esta situación, independientemente de la renuncia, porque esto solo no nos conforma por la gravedad”, culminó.