«Los que no pararon»: ¿a quiénes premió la Intendencia de Rocha?

La Intendencia de Rocha determinó una partida especial no salarial de $7.500 pesos para los funcionarios que trabajan en las áreas de recolección de residuos, atención de las necrópolis y atención de comedores municipales.

El motivo, de acuerdo con la resolución 002751, es que estas personas mantuvieron funcionando los servicios esenciales durante la pandemia. Son «funcionarios municipales que a pesar de la situación cumplieron dignamente con la tarea de atender esas tres áreas consideradas en la primera línea de contención».

Por la situación de la pandemia por coronavirus, mencionan en la resolución, la intendencia modificó su manera de trabajar. Hubo medidas de prevención y control. La mayoría de las personas trabajaron desde sus casas o estuvieron en régimen de guardia sanitaria, pero los servicios esenciales continuaron.

Compromiso, dedicación y responsabilidad son los valores que la IdR destacó de las funcionarias y funcionarios.

«Los que no pararon»

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, twitteó sobre esta decisión. «RECONOCIMIENTO A QUIENES LE PUSIERON EL PECHO A LA PANDEMIA: el @GobiernoRocha dispuso para funcionarios de recolección de residuos, comedores y necrópolis un premio de $ 7500 xa quienes nunca pararon, alimentaron al doble de usuarios y se hicieron cargo de los que se fueron».

RECONOCIMIENTO A QUIENES LE PUSIERON EL PECHO A LA PANDEMIA: el @GobiernoRocha dispuso para funcionarios de recolección de residuos, comedores y necrópolis un premio de $ 7500 xa quienes nunca pararon, alimentaron al doble de usuarios y se hicieron cargo de los que se fueron. pic.twitter.com/3sbVkCH53g — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) December 21, 2021

El tweet generó controversia. Algunos medios titularon «Intendencia de Rocha reconoce con $7.500 a funcionarios esenciales durante la pandemia» o «Intendente de Rocha premia con 7.500 pesos a funcionarios que no hicieron paro en 2021». ¿Qué dijo Umpiérrez cuando dijo «no pararon»? Es una oración polisémica: no es lo mismo no descansar que no hacer un paro. El término y los levantes de prensa dieron paso a discusiones sobre persecución sindical y la legalidad de la medida.

Umpiérrez, entonces, se expresó en Twitter otra vez. «ANTE MEDIOS QUE DAN “NOTICIAS”SIN ESCUCHAR LA CONFERENCIA DE PRENSA: aclaramos q el premio no tiene nada q ver con acciones sindicales. “No parar” es no detenerse; xq administrativos trabajaban un día si y un día no y estos servicios lo hicieron a diario. No somos represores…».

ANTE MEDIOS QUE DAN “NOTICIAS”SIN ESCUCHAR LA CONFERENCIA DE PRENSA: aclaramos q el premio no tiene nada q ver con acciones sindicales. “No parar” es no detenerse; xq administrativos trabajaban un día si y un día no y estos servicios lo hicieron a diario. No somos represores… https://t.co/NRcXRDy0kK — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) December 21, 2021

Unas horas después publicó el documento de la resolución.

«ANTE DEFORMACIONES DE PRENSA: no supeditamos premios covid 19 al ejercicio o no del derecho de huelga. Acá está la resolución para los mal pensados», escribió el jerarca departamental.