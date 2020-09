“Los socialistas venimos con la fuerza de los barrios”

Entrevista de Ricardo Pose

Venimos de 30 años de gobiernos frenteamplistas y necesitamos hacer las cosas distintas en el medio de un contexto de crisis social – comienza diciendo Lasa- realizando una profunda autocritica que se debe el Frente Amplio luego de su gestión de gobierno nacional y debe ser una auto critica en los hechos.

Hay que identificar las dificultades que tuvimos en el marco del gobierno nacional y hacer algo nuevo y es en ese sentido que apostamos a la candidatura de Carolina, porque es una muy buena gestora, y tiene mucha claridad en que lo que importa es la política y no solo la gestión.

Se necesita mucha firmeza desde la Intendencia de Montevideo para como dice el programa enfrentar las medidas del Gobierno Nacional, que enfrenta a la intendencia, retirándole la UAM, retirando los subsidios, y un Estado que se está retirando del lado de la gente . Sino fuera por la red de policlinicas municipales la gente se hubiera quedado sin el primer atención de nivel de salud.

La pandemia se ha convertido en el escudo del gobierno pero de la pandemia no todos vamos a salir igual, unos van a salir antes que otros, por ejemplo los famosos “mallas oro”, en desmedro de las grandes mayorías, y nosotros tenemos que lograr que nadie quede atrás, que la intendencia sea una red de contención.

– ¿cuales serían los ejes de esa autocritica?

– Algunas propuestas se traducen en el programa presentado conocido como ABC por Carolina y su equipo. Necesitamos hacer entender que el gobierno es un resorte del Poder pero hay mucho poder circulando en la sociedad, en las organizaciones y en espacios por fuera de las instituciones. Tenemos que trabajar sobre un cambio cultural que no jerarquizamos; mejoramos mucho las condiciones materiales de los uruguayos pero trabajamos poco el aspecto cultural. Este gobierno dejó claro que hay derechos que no se alcanzan de una vez y para siempre. Hay que hacer mucha pedagogía política. Las obras que hizo el gobierno frenteamplista no hablan por si solas, es necesario el relato político que le de el sentido a la obra material de cemento.

Hacer política no es hacer solo política partidaria sino política en el sentido de poner luz sobre las zonas oscuras. Hace días fue el aniversario de la creación del Presupuesto Participativo que es una herramienta fundamental pero cosas como la instalación de un semáforo no debe pasar por ahí, se debe resolver centralmente , y dedicarse a discutir la generación de empleo y el emponderamiento de los vecinos de los espacios en las obras y fundamentalmente en la post obra. Generar una gestión social de los espacios públicos.

Eso implica también no desmovilizar a las organizaciones sociales desde el Estado.

Necesitamos un movimiento social robusto con integración en los espacios de gestión.

Y allí donde no llegue el Estado debe llegar un frenteamplista, y eso es una tarea permanente. Hay que dejar de pensar la política en temrinos de ciclos electorales, porque el 28 de septiembre vamos a seguir haciendo política, no vamos a entregar locales alquilados al otro día de la elección. La actividad política es permanente.

– ¿ cual es el rol del edil en este marco de organización departamental donde esta el intendente, el gabinete, directores, funcionarios, alcaldes, concejales?

– Es un rol que esta muy desjerarquizado, muy poco conocido por la población y siempre a la sombra de los diputados de Montevideo. La tarea del edil es fundamental porque la Junta es el legislativo de Montevideo y sus definiciones impactan de alguna manera u otra en la vida cotidiana de los vecinos.

Los ediles no pueden tener un rol subsidiario del Ejecutivo eso es un error político. Los ediles deben generar muchas propuestas que implique aplicar el programa de gobierno del frenteamplio.

Tenemos que lograr 21 bancas en el legislativo para con esa mayoría poder definir un financiamiento que genere empleo, por ejemplo como pudimos haber realizado con el Fondo Capital, para mucha obra en el Oeste de Montevideo.

La junta va a democratizar las obras para que no existan barrios de primera y barrios de segunda. Tenemos que trabajar utilizando el mecanismo del Plan de Ordenamiento Territorial para realizar un proceso democrático en el diseño de la ciudad , y no que lo defina solamente el sector inmobiliario y la intendencia solo se atiene a llevar los servicios, haciendo un ejercicio de urbanización inversa.

Tenemos que trabajar para que deje de haber casa sin gente y gente sin casa.

– ¿que rol debería jugar en este marco la Departamental del Frente Amplio?

– Tiene que mejorar mucho el funcionamiento de la fuerza política con el gobierno municipal. No alcanza solo con que los directores vayan a informar, sino que los militantes deben ser ojos y oídos de la fuerza y del gobierno municipal para anticiparse a los problemas. Discutir mucho como implementar el programa departamental. Tenemos 30 años de gestión enfrentamientos que cambio radicalmente Montevideo, así que no es empezar desde el aire. El cambio no es la alternancia, el cambio debe debe ser la alternativa y ese es el desafío del frenteamplio.

En ese sentido creo que la gestión municipal no debe ser ni la de Cosse, ni la de Martínez ni la de Villar; debe ser la gestión frenteamplista, pensando una lógica de integración en el gabinete, con paridad y renovación generacional.

Y no quisiera que el gobierno de montevideo sea un premio consuelo para quienes no salieron en el legislativo nacional o nombrados en otras responsabilidades. Que el gabinete no se conforme por una lógica de proporcionalidad electoral.

– ¿ este alineamiento de sectores que apoyan a Cosse para los socialistas es un acuerdo coyuntural o es el inicio de una nueva estrategia de acumulación política?.

– El partido no definió que sea el inicio de una nueva estrategia de acumulación. Ahora hay sectores con los que tenemos coincidencias ideológicas y somos los sectores de la primera hora de creación del Frente Amplio, en un mismo sub lema, no somos un invento dos meses antes de la elección. Tenemos una historia frenteamplista de zurcido de la Unidad. Nos hacemos cargo de los errores del pasado y cuando vas a un barrio te encontrás con realidades de sufrimiento en lugares donde los cambios no llegaron con la intensidad que debían, así que no podes responder recitando estadísticas y porcentajes. De allí la importancia de la autocritica.

En este espacio político que confluimos con Carolina tenemos claro el para que pero fundamentalmente el como y creemos que se puede construir mucho.

– ¿y en ese espacio que es lo que traen en la mochila los socialistas para aportar?

– aportamos nuestra inserción barrial que es un diferencial importante; somos un partido que viene de lejos y tiene mucho por delante, logramos una propuesta electoral que trasciende los limites del partido, superando nuestras dinámicas internas de lógica auto referencial; traemos el aporte de socialistas que pertenecen al ámbito de la cultura como el Pinocho Routin, del deporte específicamente del fútbol como Richard Núñez y muchos mas que no están en la lista pero quieren aportar, gente del carnaval, del teatro, importantes referentes al frente de ollas populares. Como dice nuestro slogan es la montevideo que queremos con la fuerza de los barrios.