Luca Modric nuevo Balón de Oro

Luka Modric es el nuevo Balón de Oro, un galardón que se suma al premio The Best que otorga la FIFA y el premio a mejor jugador del Mundial con el que completa una trilogía poco habitual, que lo pone en los mejores lugares del fútbol mundial..

Tiene un galardón más en este año, el haber sido el que cortó la década de triunfos del argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

Dijo Modric: “Me gustaría que hubieran estado los ‘Balones de Oro’ Messi y Cristiano Ronaldo, pero no están y ya está”.

Modric, visiblemente emocionado, señaló nada más recoger el trofeo: “Es un sentimiento único y un honor. Tengo muchísimas emociones difícil de expresar. Déjame dar las gracias a los que me han ayudado, a los compañeros de equipo y entrenadores del Real Madrid, y a todos los que trabajan en el club. También a entrenadores y compañeros de la selección de Croacia, a mi familia, mujer e hijos, que me llenan como persona y me ayudan en todos los aspectos. De niños todos tenemos sueños, mi sueño era jugar en un gran equipo y ganar trofeos. El balón de oro es más que un sueño. Así que es un honor y un privilegio recibir este trofeo hoy. Si he ganado es porque he hecho algo especial este año”.

Junto con su mujer y sus tres hijos, sus padres, visiblemente emocionado Stipe, con Florentino Pérez en primera fila, Modric mostró esa sonrisa que le caracteriza en el Grand Palais.

Ganador de la Champions con Real Madrid en Kiev en el 2018 y de la Copa Mundial de Clubes 2017, a lo que suma el vicecampeonato del mundo en Rusia.