Luis Garibaldi: «La educación podría haber empezado en mejores condiciones»

¿Qué evaluación estás haciendo del inicio de la actividad escolar este año?

Todo inicio de clases tiene un componente favorable. Hay muchas expectativas. Eso impulsa a las comunidades a trabajar de manera denodada, muy esforzada, comprometida. Eso siempre es bueno. Yo creo que teníamos un antecedente en 2020 que tendría que haber sido analizado y aplicado previamente para empezar este año en mejores condiciones, se podría haber empezado en muchísimas mejores condiciones. Cuando se discutió el presupuesto la Federación de Maestros fue al Parlamento y dijo que le llamó la atención que no se mencionaba la palabra pandemia y no hablaba de cómo se empezaba este año.

Luego, entre noviembre y diciembre, se pidieron instancias de diálogo para preparar la presencialidad, que implica que vayan todos los días y todo el horario que les corresponde, porque lo que esta sucediendo es que la presencialidad no esta siendo todos los días ni todo el horario.

Tenemos entre 40.000 y 45.000 niños que no está teniendo presencialidad completa. Sucede por falta de planificación, hay aspectos locativos, había que tener más espacios, más cargos. No se previó eso. Hoy tenemos 293 espacios que faltan para atender a esos niños.

Tenemos una realidad que también se tendría que haber previsto que es la higiene en las escuelas, el cuidado de la salud, la desinfección, faltan 400 auxiliares de servicio sobre todo en Montevideo y área metropolitana: personas que limpian, que atienden los comedores, son esenciales siempre y en pandemia mucho más. Si agregamos que empezamos el año con disminución de los docentes en los consejos, las posibilidades de que esto sea dialogado y participativo se disminuyó.

En Secundaria a los profesores les dicen que en vez de cuatro horas de coordinación le van a pagar dos, no hay ninguna razón. Lo cortaron, el mensaje es que su trabajo vale menos. Va a trabajar menos, pero lo que importa es «esas dos horas no importan nada», el mensaje de que el labor de los docentes no valía.

Hay 1420 grupos que tienen más de 30 alumnos, en 2019 había 390. Se multiplicaron por tres. Eso también llevó 15 años bajarlo, cuando asumimos en 2005 había 4000 grupos. Lo bajamos 10 veces.

También hay recortes en el programa de maestros comunitarios

Los maestros comunitarios cobraban 11 meses y pasan a cobrar 10. El programa se inició en 2005 y se aplicó prácticamente enseguida con recursos del presupuesto anterior. Implicaba crear una figura de puente entre la comunidad, son maestros que trabajan con la familia, niños e instituciones que trabajan en la comunidad. Tuvo resultados muy importantes, fue una de las razones de la disminución de la repetición en primaria y de la mejor vinculación de las escuelas con la comunidad.