Lula cumple 75 años de edad con juicio en Tribunal Supremo de Brasil

La defensa de Lula pidió a la corte superior la retirada de la causa hasta que la segunda clase del tribunal revise las sospechas de parcialidad del exjuez Sérgio Moro y los fiscales de la operación Lava Jato.

El caso está en manos del relator de la Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal, el juez Edson Fachin, quien el 1 de octubre rechazó una solicitud de los abogados del exdirigente obrero de suspender el proceso.

A Lula se le acusa por la posesión de un apartamento triplex en el área litoral de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, supuestamente recibido a cambio de beneficiar a la empresa OAS.

Los fiscales indican que el exjefe de Estado recibió el inmueble como retribución por los contratos cerrados por la contratista con la compañía estatal Petrobras.

El año pasado, el Superior Tribunal de Justicia condenó al exlíder metalúrgico a ocho años y 10 meses de prisión por supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, hechos que Lula niega siempre.

Su defensa alega que el apartamento no es suyo, no hay pruebas contra el expresidente, quien no cometió delitos antes, durante o después del mandato (2003-2011).

Por el aniversario, movimientos sociales, sindicales y el Partido de los Trabajadores organizaron manifestaciones en el gigante suramericano y en todo el mundo en defensa de los derechos políticos de Lula, quien salió de prisión el 8 de noviembre.

Según el portal Brasil 247, los activistas coordinaron acciones en redes sociales y en las calles como ‘oportunidad para denunciar la política genocida de Jair Bolsonaro, la persecución contra el expresidente, injusta e ilegalmente condenado en un proceso lleno de ilegalidades cometidas por miembros del Ministerio Público Federal y Moro’.