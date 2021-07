Lula: “Los problemas de Cuba serán resueltos por los cubanos”

Lula da Silva, líder del progresista Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil también se pronunció este martes sobre la situación en Cuba e hizo énfasis en el bloqueo económico por parte de Estados Unidos a la isla.

SOBRE CUBA 1 – O que está acontecendo em Cuba de tão especial pra falarem tanto?! Houve uma passeata. Inclusive vi o presidente de Cuba na passeata, conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos EUA, ainda mais com a pandemia, é desumano. — Lula (@LulaOficial) July 13, 2021

“¿Qué está sucediendo en Cuba de tan especial para que se hable tanto? Hubo una caminata. Inclusive vi al presidente de Cuba en la caminata, conversando con personas. Cuba ya sufrió 60 años de bloqueo económico de los Estados Unidos, todavía más con la pandemia, es inhumano”, señaló en Twitter Lula da Silva.

2 – Já cansei de ver faixa contra Lula, contra Dilma, contra o Trump… As pessoas se manifestam. Mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o joelho em cima do pescoço de um negro, matando ele… Os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos. — Lula (@LulaOficial) July 13, 2021

El exmandatario reflexionó en la red social “Estoy cansado de ver una pancarta contra Lula, contra Dilma, contra Trump … La gente se manifiesta. Pero no se vio ningún soldado en Cuba con la rodilla en el cuello de un negro, matándolo … Los problemas de Cuba serán resueltos por los cubanos”.

En otro tweet Lula asegura que “Si Cuba no tuviera un bloqueo, podría ser Holanda. Tiene un pueblo intelectualmente preparado y altamente educado. Pero Cuba ni siquiera ha podido comprar respiradores debido a un bloqueo inhumano de Estados Unidos”.

3 – Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda. Tem um povo intelectualmente preparado, altamente educado. Mas Cuba não conseguiu nem comprar respiradores por causa de um bloqueio desumano dos EUA. — Lula (@LulaOficial) July 13, 2021

Lula, quien visitó Cuba a finales del año pasado para grabar un documental y se reunió con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró que los estadounidenses “necesitan parar con ese rencor” y recalcó que “el bloqueo es una forma de matar seres humanos que no están en guerra”.

“¿De qué tiene miedo Estados Unidos? Sé que es un país intentando interferir en otro”, declaró.

4 – Os americanos precisam parar com esse rancor. O bloqueio é uma forma de matar seres humanos que não estão em guerra. Do que os EUA tem medo? Eu sei o que é um país tentando interferir no outro. — Lula (@LulaOficial) July 13, 2021

Según el exsindicalista, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “debería aprovechar ese momento para ir a la televisión y anunciar que va a adoptar la recomendación de los países en la ONU de finalizar ese bloqueo”.