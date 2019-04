Macri admitió su fracaso con la inflación

El presidente Mauricio Macri anticipó el fracaso de la política antiinflacionaria que revelará mañana el índice de precios al consumidor del Indec y aseguró que será “un pico” máximo, a partir del que espera reducir la inflación “a lo largo de los años”.

El mandatario insistió en el renovado discurso de campaña que amplía “la herencia” kirchnerista a errores de décadas en la gestión económica del país. “Cuesta más salir de una inflación de 80 años”, se excusó Macri por la fracasada política de manejo de precios, que cerró con un 47,6 por ciento de inflación en 2018, la más alta en los últimos 27 años, y se espera una suba del 4 por ciento para marzo pasado, lo que significará un inflación acumulada del más del 10 por ciento en el primer trimestre de 2019.

“Esperamos tras este pico que tendremos en marzo a lo largo de los años vayamos avanzando paso a paso para erradicarla (a la inflación), y ser un país más de la enorme mayoría que tiene un dígito”, culpó Macri al país que conduce hace más de tres años y realizó promesas más allá del fin de su mandato.

El mandatario comenzó así la semana, en un acto junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, abriendo el paraguas ante la pésima cifra de inflación que publicará mañana el Indec. El plan para amortiguar el golpe de la vapuleada imagen presidencial continuará el miércoles con anuncios de renovación de programas de control de precios.

En el acto en el que se dejaron inauguradas nuevas oficinas de una empresa consultora en el barrio porteño de Parque Patricios, Macri estuvo acompañado también por el ministro de Producción, Dante Sica, cuyo nombre sonó fuerte la semana pasada para sumarse a la lista de ministros expulsados del mejor equipo de los últimos 50 años para descomprimir las peleas internas por la política económica.

“Es necesario tener una economía más sana para que la gente pueda desarrollar sus tareas y proyectar sus inversiones. Esto es una condición sine qua non, pero no suficiente porque no ha podido el gobierno nacional controlar la inflación. No me guardo palabras en este sentido”, apuntó ayer contra la Casa Rosada el gobernador de Mendoza y presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo. (Fuente: Página 12)