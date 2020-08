Macri: “Que se mueran los que tengan que morirse”

Para el expresidente Mauricio Macri la vida de las personas no tiene el mismo valor que la economía. Vale menos. “Que se mueran los que tengan que morirse” le dijo al presidente Alberto Fernández en una conversación.

Así lo reveló el propio Fernández en una entrevista radial reproducida este domingo por el matutino Página/12.

En ese reportaje Fernández señaló que apenas se decretó la cuarentena o aislamiento social, preventivo y obligatorio, Macri le dijo que no estaba de acuerdo con esa decisión y le aconsejó “que dejemos a toda la gente en la calle, que se mueran los que tengan que morirse”.

Señala Página /12 que funcionarios del gobierno contaron en detalle cómo fue: “Macri lo llamó y le recomendó que terminara con la cuarentena, que inexorablemente el contagio iba extenderse y que admitiera que murieran los que tenían que morir, pero que no frenara la economía porque la economía era lo más importante. También le pidió que privilegiara a los que tenía que privilegiar y le puso el ejemplo de Boris Johnson en Inglaterra. Alberto lo escuchó y le dijo ‘yo no pienso igual que vos, pero ya está, dejémoslo ahí’ y cortó la comunicación”.

Cuidar a la gente

“Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo”, dijo Fernández a Radio 10.

Después de la marcha anticuarentena del lunes que había sido convocada por representantes de Juntos por el Cambio, Macri celebró la movilización y afirmó que estaba “orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad”.

Fernández opinó que “cualquier hombre público, sea político o no” debería “medir sus palabras” porque “hay mucha gente que escucha al que habla y le presta atención”.

El presidente afirmó que lo “hiere profundamente” que Macri, “que parece estar más atento al fútbol que lo que le pasa a su país”, incite a que la gente salga a la calle a contagiarse de coronavirus.

“Él cree que el modo es que la gente se contagie, que se mueran los que se tengan que morir y que la economía es más importante que la gente, y yo no creo eso”, aseguró.