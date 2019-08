Macron acusó a Bolsonaro de haber «mentido» sobre el medio ambiente

«Dada la actitud de Brasil en las últimas semanas, el presidente de la República no puede dejar de constatar que el presidente Bolsonaro le mintió en la Cumbre [del G20] de Osaka», reza el comunicado del Elíseo, precisando que el mandatario brasileño «ha decidido no respetar sus compromisos climáticos ni comprometerse con la biodiversidad».

«En estas circunstancias, Francia se opone al acuerdo del Mercosur tal como está», agrega la Presidencia gala.

Este jueves, Macron ha calificado de «crisis internacional» los devastadores incendios forestales de la Amazonia y anunció que el problema será abordado en la próxima cumbre del G7 en Biarritz.

«Nuestra casa está en llamas. Literalmente. La selva amazónica, el pulmón de nuestro planeta que produce el 20 % de oxígeno de nuestro planeta, está ardiendo», ha denunciado el mandatario francés a través de su cuenta de Twitter.

Bolsonaro acusa a Macron de actuar con «mentalidad colonial»

En respuesta, el presidente brasileño acusó a su homólogo francés de actuar con «mentalidad colonial» y de buscar «beneficios políticos personales» por su sugerencia de abordar el asunto en la cumbre.

«Lamento que el presidente Macron busque instrumentalizar un asunto interno de Brasil y de los otros países amazónicos para obtener beneficios políticos personales», tuiteó Bolsonaro, asegurando que «el tono sensacionalista con el que se refiere a la Amazonia (usando hasta fotos falsas) no hace nada para resolver el problema».

– Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema.

