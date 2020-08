Madres y Familiares: «Las actas revelan la mentira de todos los mandos militares»

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos brindó una conferencia de prensa en el marco del Día del Detenido Desaparecido a conmemorarse el próximo 30 de agosto y luego de acceder a un conjunto de actas del Tribunal de Honor del 2006.

En esta oportunidad,y en medio de las repercusiones que generaron las actas recientemente divulgadas con declaraciones del represor Gilberto Vázquez, se habló sobre los documentos de diferentes tribunales de honor militar que la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos le entregó a la presidenta de la Asamblea General del Poder Legislativo, Beatriz Argimón.

Elena Zaffaroni,integrante del colectivo Madres y Familiares hizo referencia a las nuevas actas a las que accedieron, las cuales contienen «brutales confesiones» que «cobardemente» no fueron reconocidas por los tribunales de honor y militares cuando fueron enfrentados a la justicia. Señaló también que estas declaraciones, para los generales de esos tribunales y para el comandante de turno, «no manchan el honor militar ni tampoco fueron trasladadas a la justicia común, a la que todos nos debemos, como deberían haberlo hecho inmediatamente porque hay una obligación legal».

«Desecharon esa información que aportan estas actas sobre nuestros familiares y mintieron al decir a los presidentes que no tienen forma de aportar nada. Una actitud de una tremenda gravedad», agregó.

Por su parte, Ignacio Errandonea, dijo que «lo más grave» que observaron en las actas, más allá de las declaraciones de los militares,es el silencio de los mandos militares cuando tuvieron la información y la oportunidad de repreguntar por algunas confesiones puntuales. «Lo hemos denunciado siempre, pero encontrarlo escrito negro sobre blanco, golpea por la falsedad de estos señores, que se dicen democráticos. Realmente nos llena de asombro la impunidad que tienen para escribir este tipo de cosas».

Por otro lado, el militante señaló al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, expresando que es «lo que nos dejó la dictadura». «Estas actas nos permiten constatar lo que son las Fuerzas Armadas que tenemos hoy, que es muy grave. Es muy grave porque actualmente tenemos un ex comandante en jefe que está reivindicando el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período de la dictadura y que se dedica sistemáticamente a atacar a la Justicia».

Errandonea insistió en que «la información la tienen, y la podrían haber obtenido a partir de estas actas», en las que se puede leer lo que dicen y «lo que no quieren decir».»Nosotros somos familiares de desaparecidos, pero no tenemos ninguna función de investigar,eso es lo que debe hacer el Estado.Exigirle a las Fuerzas Armadas que no haya más documentos secretos y poner todo sobre la mesa».

Además, los integrantes de Madres y Familiares, exhortaron a los legisladores a que todos los legisladores a que le levanten los fueros a Manini.

«El Parlamento no decide la culpabilidad o no, decide si puede comparecer o no», indicó en referencia a que es necesario levantar los fueros del legislador para que sea juzgado. «Manini tiene que ser desaforado y tiene que presentarse a la Justicia», sentenció Zaffaroni.