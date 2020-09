Magisterio se enteró por los medios que «todos los escolares pasarán de año, sin nota»

Este viernes se conoció mediante una nota publicada en El País que el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública propuso que ante «la excepcionalidad de la pandemia» todas las y los escolares fueran promovidos de año sin calificaciones, incluso aquellos que se desvincularon del sistema. El argumento planteado por las autoridades educativas fue que hay que «pensar en una continuidad».

Ante esta situación, Caras y Caretas Portal dialogó con Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), quien manifestó el malestar del magisterio por enterarse de esta iniciativa mediante los medios de comunicación. «Se trata de una cuestión que involucra a todo el magisterio del país y creemos que deberíamos habernos enterado antes de que sea haga público. No fuimos convocados a participar, ni consultados».

Pereira dijo que las autoridades «obviaron las vías institucionales», ya que no llegó información a las escuelas, ni a los maestros sobre esta iniciativa. Además, sugirió que tampoco se cumplieron los acuerdos planteados al inicio de la pandemia. «En un primero momento, se acordó con el Codicen que se transitaría en tres dimensiones: «una que tenia que ver con el contacto con niñas y niños para evitar la desvinculación, lo que conllevó un esfuerzo de maestras y maestros de todo el país para que esto se cumpliera. El segundo paso acordado fue poner foco en el aprendizaje de los niños apelando a una presencialidad-virtualidad en forma conjunta; y el tercer paso, del cual fuimos excluidos de toda participación, es el que determinaba como se avanzaría con las promociones de niñas y niños».

«Nos parece que le erraron en el camino. Nosotros tenemos propuestas y lo hemos conversado una y mil veces con el Codicen. La federación tiene historia de propuestas desde lo técnico y pedagógico y no escuchar al magisterio no es el camino. Nosotros sabemos construir puentes, diálogo y propuestas», agregó.

Con respecto a la propuesta, aseguró que no la conocen en profundidad y, por tal motivo, adelantó que FUM-TEP elevó una nota de carácter «grave y urgente» solicitando ser recibidos por el Codicen para poder realizar nuestros planteos». «El magisterio entiende que tiene elementos para participar. No así para resolver porque no es nuestro rol, pero deberíamos ser tomados en cuenta para conocer la propuesta y plantear nuestra postura», insistió.