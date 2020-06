Malestar por eliminación de Benedetti del Día del Patrimonio

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a través de la Comisión de Patrimonio, eliminó el centenario de Mario Benedetti e Idea Vilariño de las celebraciones del Día del Patrimonio 2020.

Así quedó en evidencia la semana pasada cuando la comisión, que preside el arquitecto William Rey, anunció que la edición de este año del Día del Patrimonio será en homenaje a los médicos, personificados en la figura de Manuel Quintela.

La celebración en homenaje a Benedetti había sido acordada en 2018. Sin embargo, el propio Rey dijo a Subrayado que no había un compromiso formal al respecto. Agregó que eso había sido decidido por las anteriores autoridades de la comisión.

Por su parte la Fundación Mario Benedetti, institución creada para preservar y difundir el legado del escritor de Paso de los Toros, reaccionó con sorpresa. Recordó que “el año pasado el Estado uruguayo había anunciado, el 14 de setiembre del año pasado, dedicar en 2020 esta fiesta amplia y democrática al centenario de Mario Benedetti…”.

A juicio de la Fundación se trataría de un homenaje “a la literatura uruguaya en su conjunto”.

“Nos preocupa este cambio –del que no se nos informó en ningún momento- por el desconocimiento que refleja”, sentencia la Fundación.

Señala que el centenario de Benedetti “es un evento internacional que abarca múltiples actores en diferentes países”. Y señala entre ellos al Instituto Cervantes de España.

MEC se defiende

Desde el Ministerio de Educación y Cultura respondió indicando que «en los archivos del ministerio no figura ninguna resolución ministerial adoptada en el período agosto-diciembre de 2019, que anuncie o establezca que el Día del Patrimonio 2020 fuera a estar dedicado a la figura de Mario Benedetti».

Para el MEC “esta ausencia de antecedentes debe considerarse normal y esperable, dado que a lo largo del cuarto de siglo en que los uruguayos venimos festejando el Día del Patrimonio, siempre se ha respetado el principio de que ningún gobierno saliente debe marcar la agenda de lo que sucederá».

Así las cosas la Fundación invitó al MEC a “convocar el Día del Patrimonio 2020 con un triple foco: Homenaje a la Medicina y a los centenarios de Mario Benedetti e Idea Vilariño”.

El MEC tiene pensado, según explicó Rey, tiene pensado un homenaje al triple centenario Mario Benedetti-Idea Vilariño-Julio Da Rosa. Todavía no tiene fecha.

Mientras tanto las redes se han poblados de innumerables llamados a homenajear de diversas maneras al escritor.

Entre los cientos de mensajes se pueden leer cosas como la siguiente: «Como son coherentes , al elegir a un médico no eligieron a Cssinoni, el rector de la Ley Orgánica, ni a Fosalba, dirigente histórico de la AEM, defensor de la República española, ni a Augusto Turenne creador de la ginecología social en América Latina, creador del Sindicato (no colegio) Méeico del Uruguay, ni el profesor Crottogini, ni Hugo Sacchi, torturado bárbaramente hasta destruirle la cadera. No. Por favor, eligen a Manuel Quíntela, diputado blanco, presidente del Jockey Club y de la Asociación Rural…».