Malvín primero en la Liguilla y Olímpia en el Reclasificatorio, está abierto el segundo puesto

Vibrantes y emocionantes partidos se dieron en la Liguilla y el Reclasificatorio.

En la Liguilla Defensor Sporting y Malvín fueron a un alargue en 93 en cancha de Welcome, en la definición ganó el playero por 106 a 104. De esta manera Malvín se aseguró el primer lugar de la Liguilla.

Nacional le ganó a Trouville por 97 a 92 y mantiene la segunda posición hasta el final.

El tercer puesto no está definido, Aguada perdió con Urunday Universitario en la cale San Martín, la visita ganó por 82 a 64.

Las posiciones de la Liguilla quedaron así, a falta de una fecha: Malvín 31; Nacional 29; Aguada 27,5; Urunday 27; Defensor Sporting 26,5 y Trouville 26.

Última fecha de la Liguilla, lunes 18 a las 20:30 horas: Nacional – Malvín en cancha a designar, Defensor Sporting – Aguada en Welcome y Trouville – Urunday Universitario en Trouville.

En el Reclasificatorio se jugó tremendo partido entre Goes y Hebraica Macabi en la Plaza de las Misiones. Hebraica llevó la delantera todo el partido, en el final igualó Goes y fueron al alargue en 71. Fue tanto a tanto y el local sacó una pequeña ventaja que Hebraica remontó, se puso a uno Goes, pero no logró pasar y Hebraica Macabi ganó por 85 a 82.

De esta manera, si bien el segundo puesto está abierto, los macabeos llegan a la última fecha con un puntito de ventaja.

Olímpia 49 (clasificado a los Play Off), Hebraica Macabi 47, Biguá y Goes 46.

Última fecha lunes 18 20:30 horas: Goes – Olímpia en Goes y Hebraica Macabi – Biguá en cancha a designar.