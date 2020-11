Manini dijo tener «diferencias» con gestión de Larrañaga

«Lo he hablado con el propio ministro, hasta por escrito le he llevado lo que yo pensaba de determinados aspectos, pero creo que se está trabajando en una dirección correcta», dijo el senador cabildante.

La gestión del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, ha sido una de las más discutidas desde que asumió el gobierno. El que se refirió al tema en las últimas horas fue el excomandante en jefe del Ejército y actual senador por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

«Hay que dar tiempo para ver los resultados. En algunos casos tengo una posición un poco diferente de lo que se está haciendo», aseguró el senador Guido Manini Ríos en diálogo con el programa Punto de Encuentro de Radio Universal.

«No las voy a hacer públicas porque no quiero ser parte de ningún tipo de polémica, ni de problema. Lo he hablado con el propio ministro, hasta por escrito le he llevado lo que yo pensaba de determinados aspectos, pero creo que se está trabajando en una dirección correcta», dijo el senador cabildante.

«Tengo algunas diferencias, pero le abro un crédito. Esperamos los resultados», insistió Manini Ríos.