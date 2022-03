Manini no sabe qué hacer con la verdad

Guido Manini Ríos es un mentiroso contumaz.

Lo grave es que muchísimas personas creyeron en él. Hoy solo lo siguen algunos militares de la vieja escuela (léase partidarios de la dictadura) y algunos civiles que son más militaristas que los militares más recalcitrantes. Legiones de civiles que militaron a toda máquina por Cabildo Abierto dejaron el pozo al darse cuenta un poco tarde de lo que era obvio: que se trataba de un partido militar, liderado por militares y para acomodar solo a militares, familiares directos de aquellos y algún que otro civil para tapar el ojo.

El militar retirado y actual senador tiene por costumbre culpar a otros para evadir su responsabilidad. Mucha gente no lo sabe; pero les cuento que, en el ámbito militar, semejante conducta es considerada una falta gravísima y altamente repudiable. Si un oficial forma a la tropa y pregunta quién hizo tal cosa y el responsable no da un paso al frente, y saben que fue él y no otro… ¡mama mía! Le ponen un castigo cien veces superior al que le pondrían si hubiera tenido la hombría de acusarse.

No me lo contaron. Lo vi en incontables oportunidades. Nadie está libre de cometer un error. El problema de Manini es que, como líder militar y político, debería dar el ejemplo. Sin embargo, y tal como explica Alberto Grille en su nota “A Manini se le fue la moto”, “El Senador Manini tiene la costumbre de cargar las culpas de sus conductas en los demás, a quienes acusa de mentir, por ejemplo, al expresidente Tabaré Vázquez, al exsecretario de la Presidencia Miguel Tomma, al fiscal Rodrigo Morosoli y al General Gustavo Fajardo, que presidía el Tribunal de Honor y que por alguna razón hoy hubiera preferido haber documentado su entrevista con Manini. También ahora culpa a los servicios inspectivos del INC, al director de Colonización, Andrés Berterreche, y a la prensa que informa de estos hechos a la que descalifica con argumentos diversos y muchas veces insultantes, calificándolos de sicarios (“asesinos a sueldos”), sugiriendo que reciben buena paga y olvidando que el que cobra dos sueldos del Estado, el de Senador y la jubilación militar, es él”.

No sé si es colono o no, si es beneficiario o no, directa o indirectamente, de tierras del Instituto Nacional de Colonización, pero es una inspección del propio INC que en forma primaria así lo establece.

Mientras se aclara, cuesta creerle, porque este militar es el mismo que evadió su responsabilidad sobre la declaración del genocida, psicópata y compañero de armas Nino Gavazzo. Es el mismo que dijo ante varios micrófonos que no se iba a amparar en ninguna clase de fueros si lo llamaba la Justicia. Es el mismo que prometió donar su sueldo, cuando llegara a senador, a una institución de apoyo a personas con adicción a la droga. Es el mismo que niega que el proyecto de ley que busca liberar a los represores presos en Domingo Arena esté hecho para liberar a los represores presos en Domingo Arena. Quien sí lo reconoció fue el diputado Eduardo Lust, dejando a la dirigencia de Cabildo Abierto en falsa escuadra al decir, durante una entrevista con Montevideo Portal, que “no está mal que un partido político que se identifica con un sector de la población presente un proyecto para beneficiarlo. Lo que hay que hacer es decirlo”.

Manini es el mismo que acusó a medio país de mirar la LUC “desde el punto de vista del delincuente”, cuando son ellos los que favorecen la evasión de aportes patronales con los cambios en la ley de inclusión financiera y son ellos los que favorecen el lavado de dinero con la LUC. No cabe ninguna duda de lo que votarán el 27 de marzo quienes trafican armas, drogas o personas. Con la LUC se les facilita totalmente el lavado de activos.

La LUC también beneficia a la gente poderosa que, por motivos incomprensibles, ha accedido a tierras del INC, ya que ahora no necesitan ni vivir en ellas ni trabajarlas directamente.

Hay cosas que no comprendo. Siempre pensé que el INC se creó para permitir el acceso a la tierra a quienes no tenían medios para lograrlo; pero los hechos han demostrado que, si eres político y tienes un cargo, por ejemplo, de intendente, senador o secretario de la

Presidencia, o fuiste militar durante la dictadura, puedes pasarle por arriba a otros aspirantes que sí cumplen las condiciones que, por lo menos en los papeles, se establecen para ser beneficiarios.

Soy un iluso. Siempre creí que la tierra debería ser para el que la trabaja.

Entre la ministra Irene Moreira y su esposo, el senador y militar (rxTV), suman una fortuna que pasa largamente los 20 millones de dólares.

Según lo informado por Búsqueda, “El grupo familiar integrado por el coronel retirado Roque Moreira, su hija Irene Moreira (actual ministra de Vivienda) y su yerno, el general retirado y actual senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, manejan y explotan unas 4.350 hectáreas en propiedad en el departamento de Artigas, de las cuales 2.856 hectáreas están afectadas a la Ley 11.029, que creó el INC”.

Habrá que esperar a que finalicen todas las actuaciones para ver si esto es exacto. De confirmarse, incluso en el hipotético caso de que el senador no participara directamente en la explotación del padrón, sería beneficiario directo debido al vínculo conyugal con la ministra y por concepto de bienes gananciales. En tal caso, habría votado una ley que beneficia a ambos, lo cual está expresamente prohibido.

Aun así, es lógico suponer que, si se planteara una cuestión de fueros, la coalición lo cubriría con un manto de impunidad, ya que, de lo contrario, él les recordaría el caso del diputado colorado Omar Estévez, quien en 2020 argumentó a favor de un fondo citrícola que lo beneficiaba como productor y no pasó nada.

Manini tiene problemas con la verdad. No le gusta la verdad. Por eso nunca hizo nada, aun cuando tuvo el poder, por averiguar el paradero de los restos de los desaparecidos durante la dictadura.

Si gana el NO, la coalición derechista se sentirá legitimada para continuar con sus planes antipopulares y recrudecerlos. A la Institución Nacional de Derechos Humanos la borrarán del mapa de inmediato o buscarán la manera de neutralizarla para que cumpla una función meramente ornamental en el entramado institucional. Recordemos que Guido Manini Ríos se jactó de que su partido le negó presupuesto, y ahora, desde varios sectores de la derecha le disparan cada día a la Inddhh. Si gana el NO, se multiplicarán los abusos de los malos policías, esos que están tan entusiasmados por dar garrote y bala que ni siquiera se detienen a pensar en cómo este gobierno les ha metido la mano en el bolsillo, haciéndolos más pobres que en 2019.

Los derechistas siempre han visto como enemigos a los representantes de los trabajadores, al trabajador que se queja, al trabajador que se moviliza y protesta, al trabajador que (al decir de Galeano) tiene la mala costumbre de querer comer todos los días, a las murgas que desenmascaran a los poderosos y a la prensa que no se vende.

No sé qué pasará el 27. La mayoría de la gente no ha leído ese conjunto de leyes, y para eso la hicieron así, burlando el artículo 168 de la Constitución, que establece con toda claridad que el Ejecutivo solo podrá presentar un proyecto de ley de urgente consideración a la vez. Es obvio que una ley debe referirse a un tema concreto; pero ¿qué tiene que ver la educación con la seguridad, la seguridad con los combustibles o los combustibles con los alquileres?

No solo hay que superar los votos del NO, sino también los votos en blanco.

No quiero ser pesimista, pero no sería raro que ellos ganen, ya que siempre se han destacado por hacer de la mentira un medio para obtener y mantener el poder.

Y si para muestra basta un botón…