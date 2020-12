Marcos Carámbula:“FA pierde a uno de sus grandes referentes con el fallecimiento de Tabaré”

El exintendente de Canelones (2005-2010; 2010-2015) y expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, dijo a Caras y Caretas que el Frente Amplio (FA) perdió a uno de sus más grandes líderes cuando el expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010; 2015-2020) falleciera el domingo pasado.

“Hay un hilo conductor inclaudicable en Tabaré que es la cercanía y la sensibilidad, que es estar en directa relación con la población. Eso para nosotros es fundamental: el Frente Amplio, con la pérdida de Tabaré, pierde a uno de sus grandes referentes en los últimos tiempos, sin duda de los últimos 20 años”, dijo Carámbula, quien fue uno de los líderes que se manejó en el último mes como posible candidato a la presidencia del FA. Sin embargo, el dirigente decidió que no se iba a postular ante la diversidad de nombres que circularon en las últimas semanas.

Carámbula afirmó que Tabaré, más allá de su prédica social, entró a la política caminando desde su barrio de la niñez, La Teja. Asimismo, recordó que, en todas sus decisiones, apeló a sus orígenes para tomar una resolución.

«Tabaré marca con su impronta una conducción del FA unitaria, progresista, decididamente comprometida con los más humildes, con los trabajadores, con los derechos esenciales, el derecho a la salud, educación e información. El tiempo, ahora más golpeados por la tristeza de su pérdida, lo ubicará en la dimensión que corresponde en la historia. Este siglo del XXI sin duda estuvo moldeado por los gobiernos de Tabaré y de Pepe Mujica y eso nos convoca hacia el futuro a pensar en los derechos conquistados”, agregó.

¿Cuál cree que es el legado de Tabaré? ¿Cómo definiría su vida?

Uno puede seguir el hilo conductor de la vida de Tabaré con total coherencia y certidumbre. Nacido en la Teja, en un barrio de gente trabajadora, antes que nada, muy solidario, de carnaval, de futbol, su compromiso desde el primer momento fue desde la sensibilidad social. Él siempre accionó desde una perspectiva del enraizamiento del barrio y de la solidaridad. Luego su profesión que hace con gran esfuerzo trabajando, sostenido y apoyado por María Auxiliadora.

Desde su profesión, la preocupación por los pacientes, por el cáncer en general que lo lleva a enfrentar a las grandes multinacionales por la salud de su gente. Luego, cuando aparece Tabaré en la política, aparecía como un candidato nuevo que presentaba el FA, más allá de su prédica social y de su compromiso en el voto verde del referéndum, lo hace caminando desde la Teja, con esa primera gran calidad humana y política, cercanía, sensibilidad, escuchar.

Él decía en este último reportaje que lo vimos muy emocionado, que siempre lo más importante era escuchar al vecino y ponerse en el lugar del otro. Hay una definición que marca el hilo conductor de la vida de Tabaré: cuando él asume la Intendencia (de Montevideo) dijo que antes que tapar un pozo, era necesario darle un vaso de leche para un niño que lo precisaba. Es una definición programática muy importante. Al mismo tiempo, impulsó la rebaja del transporte y luego el boleto estudiantil gratuito.

Uno puede seguir el hilo conductor en lo que fue en sus gobiernos. El combate a la pobreza como primera gran batalla, el sistema integrado de salud como un acceso equitativo, la cobertura universal a la salud, el Plan Ceibal que define con toda claridad la equidad en materia de información para todos los niños y niñas del país, hecho absolutamente revolucionario y el impulso de los derechos de los trabajadores, donde las conquistas laborales y la legislación de los consejos de salarios comprendió a todos.

Tabaré marca con su impronta una conducción del FA unitaria, progresista, decididamente comprometida con los más humildes, con los trabajadores, con los derechos esenciales, el derecho a la salud, educación e información. El tiempo, ahora más golpeados por la tristeza de su pérdida, lo ubicará en la dimensión que corresponde en la historia. Este siglo del XXI sin duda estuvo moldeado por los gobiernos de Tabaré y de Pepe Mujica y eso nos convoca hacia el futuro a pensar en los derechos conquistados.

Ante la pérdida de Tabaré, ¿qué urgencias tiene el FA?

Nadie niega que queda mucho por hacer. Pero lo primero es defender los derechos. En segundo lugar, nosotros tenemos hacia el 2024 la obligación de pensar en cómo volver al gobierno para defender a los trabajadores. Tenemos que analizar cómo, sobre la base de lo construido, proyectamos una república de derechos, avanzada, democrática y con derechos fundamentales que sin duda que están pendientes, como son la vivienda, la vulnerabilidad social, tenemos que seguir avanzando desde una perspectiva del desarrollo productivo, sustentable.

Creo que el mayor legado de Tabaré arranca en sus orígenes. Tabaré siempre tenía el pie en tierra. Cuando él tomaba una medida de carácter institucional, departamental, tenía claro que tenía que retornar a sus raíces. Más de una vez ante una decisión que él entendía como acertada o equivocada, siempre las pensó desde su barrio, desde la solidaridad, desde el pueblo trabajador. Son cosas fundamentales que nos dejó.

A los frenteamplistas y a los uruguayos también les dejó esta idea: un gobierno serio, austero, riguroso y claramente comprometido con los más humildes. Tenía un claro perfil artiguita que nos viene desde el nacimiento del Frente Amplio, invocando a (Liber) Seregni. A los frenteamplistas también nos dejó ese concepto tan importante de la unidad del FA para seguir avanzando. También hay que recordar la frase de no te rindas compañero. El no te rindas tiene un mensaje de no rendirse y al mismo tiempo avanzar. Los frenteamplistas nos tenemos que comprometer con Tabaré en defender lo conquistado, ganar las elecciones en el 2024 para que el FA gobierne para el pueblo y fundamentalmente definir para qué vamos a gobernar, que es avanzar en la república de los derechos.

Nosotros llegamos al gobierno del FA, primero a la Intendencia de Montevideo, por un proceso de acumulación de la izquierda uruguaya. Venía siendo un proceso progresivo que nace en la unidad de los trabajadores, que define las perspectivas programáticas de un país con equidad y justicia. El nacimiento del FA en el 71 es producto de grandes personalidades, como (Rodney) Arismendi, ni hablar de (Zelmar) Michelini. El FA nace como una coalición integrada por batllistas, blancos, socialdemócratas, comunistas. La dictadura, producto de la doctrina de la seguridad nacional, tenía como objetivo central destruir al FA. No fue como alguno ha dicho por ahí sobre la teoría de los dos demonios. Pero lo cierto es que no pudieron destruirnos. Progresivamente conseguimos la acumulación del FA. Tabaré fue la síntesis de todo ese proceso a pesar de las difíciles circunstancias, lo que nos permitió ganar el gobierno departamental. Al tercer intento en las elecciones presidenciales, Tabaré fue el presidente de la República. El logro fue que convocó a una gran unidad nacional.

“FA no puede hacer especulaciones políticas con respecto a la covid-19”

Carámbula aseguró que la izquierda debe tener una actitud “proactiva” en el combate a la pandemia, por lo que no puede realizar especulaciones político-partidarias.

“En este momento tenemos que tener sin duda una actitud proactiva de ayudar al combate a la pandemia. Aquí no puede haber especulaciones político partidarias, los uruguayos tienen que hacer un enorme esfuerzo en un momento muy difícil, porque la pandemia se está propagando cada semana y vienen las fiestas”, reflexionó.

El FA está frente a un proceso de autocrítica y de renovación de liderazgos. ¿Qué desafíos tiene que enfrentar?

A un año de haber perdido las elecciones nos tenemos que poner a trabaja para ganar las elecciones con total franqueza y sinceridad. En una reunión que teníamos con todos los diputados, el actual presidente Luis Lacalle Pou nos dijo con total franqueza que no tenía dudas de ayudarme en esa circunstancia de urgencia, pero al mismo tiempo dijo que su objetivo es sacarlos a ustedes del gobierno departamental y nacional. Yo valoré muchísimo aquel gesto sincero.

En este momento tenemos que tener sin duda una actitud proactiva de ayudar al combate a la pandemia. Aquí no puede haber especulaciones político-partidarias, los uruguayos tienen que hacer un enorme esfuerzo en un momento muy difícil, porque la pandemia se está propagando cada semana y vienen las fiestas. Lo más importante es el volver al autocontrol, al distanciamiento, al uso de la máscara, evitar las reuniones familiares, porque notoriamente hay una circulación comunitaria. A su vez, estamos viendo con alegría cómo en el mundo se empiezan a vacunar. Nosotros debemos apurar cuanto antes, también lo hemos transmitido personalmente al grupo asesor científico, que los respetamos profundamente por lo que han hecho durante todo este tiempo. Lo urgente es que el gobierno pueda obtener las vacunas lo antes posible.

“FA debe buscar un presidente de consenso”

Por otro lado, Carámbula consideró que el FA debe buscar una solución de consenso para elegir al presidente de la fuerza de izquierda. Afirmó que estos próximos cuatro años “son decisivos”, por lo que el futuro presidente del FA tiene que tener “mucho rigor y trabajo” en la preparación de la fuerza política hacia el 2025.

“Cuando el FA termine de resolver la elección del presidente, van a faltar 40 meses para octubre de 2024. Más que nunca creo en una resolución de consenso. No en lo que tiene que ver con mi persona, sino en elegir una solución de consenso para elegir el presidente en el marco de elecciones que respeten toda la diversidad, la pluralidad, la participación y que recoja la expresión de los jóvenes. El FA tiene nuevos liderazgos de gente joven con experiencia en la gestión y al mismo tiempo con mucha pujanza, lo que me llena de alegría. Creo que está en las mejores condiciones para enfrentar estos cuatro años. Quien sea electo presidente, tiene que buscar el mayor consenso y respaldo posible”, reflexionó.