María Elisa Areán: “El MAM ha tenido un aumento de la sostenibilidad del 30%”

Por Lucía Barrios

El 4 de noviembre del año pasado, trascendió una nota en la que se afirmaba que algunos locales del Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) cerraban porque sus propietarios se quejaban de la situación “compleja”, “los altos costos de alquiler”, la “mala gestión” y “los desalojos injustos”. Sin embargo, a pesar de las críticas, los números parecen presentar una realidad distinta. La directora del MAM, María Elisa Areán, señaló a Caras y Caretas que “el Mercado ha tenido un aumento de la sostenibilidad del 30 por ciento” y que la venta conjunta de los locales es de 115 millones de pesos aproximadamente, lo que significa un aumento del 10 por ciento en 2018.

“Con respecto a lo que el medio de prensa puntualmente escribió, creo que estaba enmarcado dentro de una de las partes interpretativas de esta historia. Generalmente, de afuera se puede decir que algún comercio se fue, pero la realidad es que atrás de esa consecuencia existe una razón y es que el comerciante en algunos casos ha perdido legalmente algunos reclamos, en otros casos optaron por irse y en otros tenían deudas impagables que no podían asumir. (…) Pero la verdad es que durante el año pasado no solamente se mantuvo la línea de sostenibilidad que se venía teniendo, sino que se ha crecido sobre ella”, dijo Areán.

Consideró que el Mercado ha tenido un “impacto fundamental” en esa zona de Montevideo, convirtiendo un espacio abandonado en un lugar de visita y volviendo a valorizar esa parte de la ciudad que por muchos años fue ignorada.

“Este proyecto ha sido muy constructivo y ha tenido un resultado mucho más alentador, porque fue mucho más rápido de lo esperado una vez que el Mercado estuvo funcionando, a partir del 2013 en adelante, y el resultado fue sostenido en crecimiento”, agregó.

***

¿Cuál es el balance que hace de la gestión del Mercado Agrícola de Montevideo?

El Mercado desde su comienzo se ha trazado determinados objetivos que se han ido logrando y los que se han fijado puntualmente para finalizar 2018 se han superado ampliamente. Por lo tanto, en referencia a lo que es lo social, lo cultural, las visitas, y fundamentalmente también para los empresarios que allí están invirtiendo, ha sido un año muy bueno con respecto a que no solamente se mantuvo la línea de sostenibilidad que se venía teniendo, sino que se ha crecido sobre ella. Estamos hablando de un aumento aproximado de un 30 por ciento con respecto a las anteriores mediciones.

¿Cuáles han sido los impactos que ha tenido el MAM sobre la zona?

El impacto fundamental es el movimiento diferente que se le da a ese barrio de Montevideo. Hay que recordar que fue un edificio que estaba tan deteriorado que la gente prácticamente no lo visitaba. Era un lugar de venta mayorista. Puntualmente no era un espacio de paseo, la zona a su vez estaba depreciada y por lo tanto había sido abandonada.

El MAM lo que aportó fue transformar ese espacio en un lugar de paseo, de permanencia, además de agregarle las compras y la parte cultural. También ha irradiado una bondad ante el hecho de que se haya transformado en algo elegido por la ciudadanía, ha transformado las avenidas cercanas, así como también las viviendas que están alrededor del Mercado, siendo que las mismas son nuevamente ocupadas y son retomadas las construcciones abandonadas. Por lo tanto, eso ha generado un impacto que se buscaba al principio cuando se comenzó a trabajar en otras administraciones municipales por parte de la Intendencia. Incluso, cuando se elaboraba cuál iba a ser la estrategia, a esta iniciativa se la veía como muy difícil y muy lejana.

Por eso es que decimos que este proyecto ha sido muy constructivo y ha tenido un resultado muy alentador, porque fue mucho más rápido de lo esperado una vez que el Mercado estuvo funcionando, a partir del 2013 en adelante, y el resultado fue sostenido en crecimiento.

Si tuviera que definir al MAM, ¿cómo lo haría?

El Mercado por esencia nunca dejó de ser lo que originalmente fue. Eso no es fácil de sostener en el tiempo cuando vivimos en un mundo tan cambiante, fundamentalmente desde el punto de vista comercial. No solamente desde el inicio se construyó para que fuera un mercado, sino que en su interior el proyecto de desarrollo económico fue en ese sentido, y lo siguió siendo con el avance de los años antes de la remodelación y después de ella.

¿Están manejando nuevos proyectos?

Con respecto al Mercado en sí, con lo que corresponde a lo social, nosotros siempre estamos abiertos todos los años a recibir nuevas propuestas, nuevas instituciones que quieran mostrarse, trabajar y desarrollarse dentro de la estructura que tiene el Mercado, tanto en Montevideo como a nivel del interior, ya que intendencias de otros departamentos han visto en el Mercado una manera de mostrarse. Por lo tanto, en ese sentido hay una parte mixta, en donde socialmente se incorpora al Mercado en otros lugares y las intendencias de otros lugares vienen a Montevideo. Asimismo, existe un intercambio de las costumbres lugareñas de cada localidad.

También tenemos talleres educativos de mujeres en situación de vulnerabilidad y cursos literarios en Montevideo y en el interior, los cuales dos veces al mes se instalan en el Mercado y desde allí se relacionan con ese centro de atracción. Además de eso, realizamos actividades relacionadas a la promoción de determinadas actividades e impulsamos algunas charlas de concientización sobre determinadas temáticas. Desde ese punto de vista, los proyectos siempre son contados por las instituciones, ellas son quienes plantean el formato y en conjunto con el Mercado se respetan las fechas que ellos tienen como aniversario.

Con respecto a lo cultural, este año vamos a seguir teniendo un espectáculo todos los jueves a partir del mes de febrero hasta diciembre que contiene las mismas características que han tenido los anteriores, siempre en forma gratuita y con artistas nacionales. Pero además de todo, tenemos la posibilidad de que sean otros tipos de espectáculos por las características que le hemos dado al escenario, es más grande, tiene más luces y mejor sonido como para poder traer una mayor cantidad de artistas hasta llegar, por ejemplo, como el año pasado, a tener la presencia de seis murgas durante 2018.

Luego, en la parte comercial, los locales naturalmente se van renovando, no solamente por la revisión contractual, sino porque en algunos casos ingresan nuevas propuestas o se reformulan las ya existentes.

En los últimos meses, específicamente en noviembre, El Observador hizo una nota crítica con respecto al MAM, afirmando que los propietarios de los comercios se quejaban por los altos costos de alquiler, mala gestión y “desalojos injustos”. ¿Qué opinión le merece este tema?

Como decía, el Mercado tiene un movimiento normal de contratos. Los comercios tienen un máximo y un mínimo en el contrato que va entre los 24 meses a los 60 meses (5 años). En 2018 se habían vencido varios contratos que tuvieron naturalmente la opción por ambas partes de elegir si continuar o no. Por lo tanto, surgió que había comercios y empresas que tenían a nivel judicial o a nivel de instituciones deudas importantes que debían ser regularizadas y puestas al día. En algunos casos, cuando la propuesta comercial fundamentalmente no era acorde para el Mercado, ahí se empezaba con alguna nueva negociación que se trataba de mejorar. En el caso de no prosperar, se iba a lo judicial.

Con respecto a lo que el medio de prensa puntualmente escribió, creo que estaba enmarcado dentro de una de las partes interpretativas de esta historia. Generalmente, de afuera se pueden ver determinadas cosas, de manera fría, y se puede decir que algún comercio se fue, pero la realidad es que atrás de esa consecuencia existe una razón y es que el comerciante en algunos casos ha perdido legalmente algunos reclamos, en otros casos optaron por irse y en otros tenían deudas impagables que no podían asumir.

Si se habla del MAM en cifras, ¿cuántas personas lo visitan mensualmente? ¿Ha crecido la facturación? ¿Cuál es la cifra de venta de todos los locales?

En promedio mensual, 110.009 personas visitaron el Mercado entre 2017 y 2018. Las ventas han crecido un 10 por ciento en 2018. Además, la venta conjunta de los locales es de 115 millones de pesos aproximadamente, lo que significa un crecimiento del 31 por ciento ocurrido en los dos años últimos años.

