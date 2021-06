María Julia Muñoz denunciará por injurias a Sergio Puglia

“Cualquier persona sin escrúpulos como el Sr. Puglia no puede estar mintiendo impunemente”, recalcó la exministra.

La exministra María Julia Muñoz anunció que denunciará por injuria a Sergio Puglia.

Puglia se refirió al accidente que la exministra protagonizó en la Semana de Turismo de 2009, cuando chocó su auto contra una moto con un remolque en la Ruta Interbalnearia.

“¿Qué hizo el Frente Amplio cuando María Julia Muñoz chocó al de la moto y lo reventó contra la pared y Daisy Tourné salió a limpiar todo?”, dijo Puglia este domingo mientras se debatía sobre el planteo de los legisladores del FA de que el ministro de Turismo, Germán Cardoso debía presentar la renuncia.

La respuesta de Muñoz llegó este lunes por Twitter.

“Denunciaré por injuria al sr Puglia. Cuando tuve un accidente de tránsito me hicieron alcoholemia como a cualquier ciudadano y fue negativa. Concurrí espontáneamente al juzgado y el motociclista tenía un carro atrás sin luces al cual no vi. Nadie tapó nada”, escribió en su cuenta de Twitter Muñoz este lunes, y luego agregó: “Cualquier persona sin escrúpulos como el Sr Puglia no puede estar mintiendo impunemente”, recalcó.

La pericia practicada apenas producido el accidente determinó que la entonces ministra no tuvo responsabilidad en el choque, dado que el hombre circulaba sin luces y sin la autorización correspondiente para llevar el remolque.